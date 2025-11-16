Drama um Schalke-Star: Traum zum Greifen nah – jetzt muss er auf die Tribüne

Großer Jubel bei Nikola Katic – doch nicht ohne einen großen Wermutstropfen. Der Abwehr-Star des FC Schalke 04 hat einen Meilenstein auf dem Weg zum Lebenstraum WM-Teilnahme erreicht. Das 3:1 gegen Rumänien bringt seine Bosnier in eine äußerst gute Ausgangslage.

Die Playoff-Teilnahme ist schon sicher, doch vorher gibt es noch ein waschechtes Endspiel. Bei Bosnien – Österreich geht es um das direkte Ticket für die WM 2026. Bitter für Schalker Katic: Er ist wegen einer Gelbsperre zum Zuschauen verdammt.

Schalke-Star Katic muss bei Endspiel zuschauen

In diesem Spiel war alles drin. Bosnien geriet gegen Rumänien erst in Rückstand, glich durch Edin Dzeko aus, dann Rot für Rumäniens Denis Drago nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung. In Überzahl drehten Esmir Bajraktarevic und Haris Tabakovic die Partie endgültig. Jetzt ist der Traum zum Greifen nah. Zum erst zweiten Mal in der Geschichte des Landes (nach 2014) könnte man 2026 an der Weltmeisterschaft teilnehmen.

Mit dem Sieg gegen Rumänien hat sich Bosnien ein Endspiel erkämpft. Am 10. und letzten Spieltag der WM-Qualifikation geht es zum Tabellenführer nach Österreich. Mit einem Sieg gegen den Ex-Schalke-Trainer Ralf Rangnick würden sich die Osteuropäer noch vor den Konkurrenten schieben, sich den Gruppensieg und damit das direkte Ticket für die WM 2026 holen.

Gelbsperre vermiest Sieg-Freude

Ganz bitter für Nikola Katic: Der Abwehrspieler des FC Schalke 04 muss in diesem Finale, wohl einem der wichtigsten Spiele der bosnischen Fußballgeschichte, auf die Tribüne. Schon nach 5 Minuten hatte er sich gegen Rumänien eine Gelbe Karte abgeholt – jetzt muss er eine Gelbsperre absitzen und kann seiner Nation nicht helfen.

Ein kleines Trostpflaster: Selbst wenn es in Österreich nicht für einen Sieg reicht, war’s das noch nicht. Die Teilnahme an den Playoffs hat Bosnien schon sicher und kann sich über diesen Umweg noch für die WM 2026 qualifizieren.