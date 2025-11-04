Bittere Gewissheit für Schalke 04! Nächster Ausfall nach Karlsruhe-Duell offiziell

Das nächste Gipfel-Treffen in der zweiten Bundesliga für Schalke 04! Beim Auswärtsspiel in Karlsruhe war die Mannschaft von Miron Muslic auf drei Punkte aus, um das Pokal-Aus in Darmstadt gleich wieder vergessen zu machen.

Im Wildparkstadion zu Karlsruhe musste Schalke 04 dann aber schon in Halbzeit eins einen herben Rückschlag hinnehmen. Dieser Ausfall dürfte für Königsblau gleich doppelt weh tun.

Schalke 04: Gantenbein kassiert fünfte gelbe Karte

Entgegen vieler Erwartungen ist Adrian Gantenbein auf der rechten Schalker Außenbahn in dieser Saison nicht wegzudenken. So setzte S04-Trainer Muslic auch beim KSC auf die Dienste des Schweizers. Doch damit wird, zumindest vorübergehend, bald schon wieder Schluss sein.

Auch interessant: VAR-Diskussion erreicht auch Schalke 04: Muslic spricht Klartext

Denn Gantenbein holte sich in Karlsruhe seine fünfte gelbe Karte der laufenden Spielzeit ab. Damit wird der 24-Jährige beim kommenden Heimspiel nicht zur Verfügung stehen. Der dortige Gegner: Ausgerechnet die SV Elversberg, die eine bis dato hervorragende Saison spielt und Schalke 04 dicht auf den Fersen ist. Bitter für Gantenbein, der seine gelbe Karte in Karlsruhe dann auch noch wegen Meckerns kassierte. Unnötig.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch Porath wackelt

Als etatmäßiger Ersatz für Gantenbein steht derweil Sommer-Neuzugang Finn Porath bereit. Doch auch über den ehemaligen Kieler steht nach dem Spiel in Karlsruhe ein dickes Fragezeichen. Porath verletzte sich in der Schlussphase am Kopf und musste kurz vor Spielende ausgewechselt werden.

Mehr Nachrichten für Dich:

Für Miron Muslic ist der bevorstehende Ausfall von Gantenbein also ein herber ein Rückschlag. Ausgerechnet gegen Elversberg steht dem 43-Jährigen damit noch eine Option weniger zur Verfügung.