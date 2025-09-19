Traumdebüt! Ex-Schalke-Juwel lässt neuen Klub direkt jubeln

Beim FC Schalke 04 herrscht trotz der Niederlage gegen Holstein Kiel weiterhin positive Stimmung. Trainer Miron Muslic konnte bei S04 nach den ersten Spielen wieder etwas Euphorie entfachen. Nach fünf Spielen steht Königsblau nun immerhin auf Platz sieben.

Einen ähnlich erfolgreichen Start hatte ein ehemaliges Schalke-Juwel bei seinem neuen Klub. Yusuf Kabadayi feierte mit Gaziantep FK sein Debüt in der Süper Lig – und schlug sofort ein.

Kabadayi mit erfolgreicher Zeit auf Schalke

In der Saison 2023/24 wechselte Kabadayi auf Leihbasis vom FC Bayern München zu Schalke 04. Der heute 21-Jährige hinterließ bei den Schalke-Fans einen bleibenden Eindruck. In 24 Spielen erzielte der Offensivspieler vier Tore. Nach nur einem Jahr zog es ihn jedoch weiter, da S04 schlichtweg nicht die Mittel besaß, um ihn langfristig zu halten.

Kabadayis Weg führte daraufhin zum FC Augsburg in die Bundesliga. Stand jetzt erwies sich dieser Wechsel jedoch als Misserfolg. Für den FCA absolvierte der 21-Jährige nur sechs Spiele, erzielte dabei aber ein Tor und eine Vorlage. Neu-Coach Sandro Wagner fand für den Youngster keine Verwendung mehr. Daher wurde Kabadayi zu Beginn der Saison in die Süper Lig verliehen.

Traumdebüt in der Süper Lig

In diesem Jahr setzt Yusuf Kabadayi seine Karriere bei Gaziantep FK fort. Sein Debüt lief dabei geradezu traumhaft. Gegen Kocaelispor wurde Kabadayi in der 70. Minute eingewechselt, als es noch 0:0 stand.

In der 75. Minute erzielte Gaziantep FK mit Kabadayi auf dem Platz den Führungstreffer. Und dann kam sein Moment: In der 79. Minute erzielte der Youngster mit einem Linksschuss seinen ersten Treffer für seinen neuen Klub und machte mit dem 2:0 den Deckel drauf. Debüt und direkt das erste Tor – ein Traumstart für den ehemaligen Schalker. Kabadayis Ziel wird es nun sein, sich langfristig bei Gaziantep durchzusetzen und sich wieder für höhere Aufgaben zu empfehlen.