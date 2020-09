Schalke 04: Ist sich dieser S04-Star mit einem Italien-Klub einig?

Gegen den FC Bayern stand er plötzlich in der Startelf: Nabil Bentaleb. Dennoch könnte er Schalke 04 noch verlassen.

Eigentlich galt er schon längst als abgeschrieben – doch gegen den FC Bayern stand er dann plötzlich in der Startelf von Schalke 04. Die Rede ist natürlich von Nabil Bentaleb.

Ob der Mittelfeldspieler aber wirklich bei Schalke 04 bleiben wird? Das steht immer noch in den Sternen. Jetzt könnte sich ein passender Interessent gefunden haben. Nach Hellas Verona gibt es jetzt ein neues Gerücht aus Italien.

Verlässt Nabil Bentaleb S04 endgültig? Foto: imago images / RHR-Foto

Schalke 04: Zieht es Bentaleb nach Genua?

Wie der „Sportitalia“-Reporter Gianluigi Logari auf Twitter schreibt, soll Sampdoria Genua Interesse am 35-maligen algerischen Nationalspieler bekundet haben.

Das ist die Karriere von Nabil Bentaleb:

2012–2016 Tottenham Hotspurs

seit 2016 FC Schalke 04

2020 Newcastle United (Leihe)

Der Deal könnte offenbar bereits auf der Zielgerade sein. Laut des Reporters haben sich Spieler und Verein bereits vertraglich geeinigt. Nun liege es an den Vereinen, den Wechsel des Mittelfeldmannes einzutüten.

Bei Schalke 04 würde man Bentaleb wohl keine Steine in den Weg legen. Schon in der vergangenen Halbserie war der Algerier an Newcastle United ausgeliehen. Die Magpies ließen jedoch die Kaufoption für zehn Millionen Euro verstreichen.

Es bleibt ein Problem für S04: Die Knappen hatten im Winter 2017 19 Millionen Euro für Bentaleb an die Tottenham Hotspurs überwiesen.

Haben sich ausgesprochen: Trainer David Wagner (l.) und Nabil Bentaleb. Foto: imago images / Team 2

Bentalebs Vertrag läuft 2021 aus

Zumindest eine kleine Summe davon erhoffen sich die Königsblauen wohl für Bentaleb noch einzustreichen. Im Raum steht eine mittlere einstellige Millionensumme. Zumal der Algerier im nächsten Sommer Gelsenkirchen ablösefrei verlassen könnte.

Denn eine Verlängerung seines Arbeitspapiers gilt nach vielen Querelen und wenig Spielzeit als ausgeschlossen. (ms)