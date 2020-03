Schalke – Hoffenheim im Live-Ticker: Wagner lässt IHN schon wieder draußen!

Gelsenkirchen. Am Samstagnachmittag kommt es in der Bundesliga zum Spiel Schalke – Hoffenheim.

Schalke und Hoffenheim liefern sich ein direktes Duell im Kampf um die Europa-League-Plätze.

Schalke – Hoffenheim im Live-Ticker

Findet S04 nach zuletzt sechs sieglosen Ligaspielen in Folge wieder in die Erfolgsspur? Oder gibt es für die Mannschaft von Trainer David Wagner den nächsten Rückschlag?

Alle Infos zum Spiel Schalke – Hoffenheim im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

----------------

Schalke – Hoffenheim 0:0 (-:-)

Tore:

----------------

----------------

Aufstellungen:

Schalke: Schubert – Becker, Todibo, Nastasic – Kenny, McKennie, Oczipka – Matondo, Schöpf – Raman, Burgstaller

Hoffenheim: Baumann – Akpoguma, Nordtveit, Hübner – Grillitsch, Samassekou – Kaderabek, Rudy, Skov – Kramaric, Bebou

----------------

5. Minute: ... aber der wird direkt am ersten Pfosten geklärt.

4. Minute: McKennie nimmt den Ball direkt, Rudy fälscht ab. Erster Eckball für Schalke...

2. Minuten: Und da kommt auch der erste Banner in der Schalker Nordkurve: „Wir entschuldigen uns bei allen Huren, sie mit Herrn in Verbindung gebracht zu haben.“ Dazu die Rufe. „Fußballmafia DFB“. Eine Spielunterbrechung gibt es nicht.

Anpfiff: Der Ball rollt.

15.29 Uhr: Die Teams betreten das Feld. Gleich geht's los!

15.15 Uhr: Noch 15 Minuten bis zum Anpfiff, beendet Schalke heute die negative Serie?

15.02 Uhr: Besondere Brisanz dürfte der Fan-Zoff mit sich bringen - Banner und Sprechchöre gegen die TSG Hoffenheim werden wohl kommen.

14.47 Uhr: Kutucu erzielte das letzte Tor für den FC Schalke in der Bundesliga. Am 08.02 traf er beim 1:1 gegen den SC Paderborn.

14.43 Uhr: Obwohl der FC Schalke 04 schon seit einem Monat ohne Torerfolg ist, sucht man den jungen Angreifer Ahmet Kutucu schon wieder vergebens in der Startelf. Dafür stürmen Raman und Burgstaller.

14.39 Uhr: Die Aufstellungen sind da:

Schalke: Schubert – Becker, Todibo, Nastasic – Kenny, McKennie, Oczipka – Matondo, Schöpf – Raman, Burgstaller

Schubert – Becker, Todibo, Nastasic – Kenny, McKennie, Oczipka – Matondo, Schöpf – Raman, Burgstaller Hoffenheim: Baumann – Akpoguma, Nordtveit, Hübner – Grillitsch, Samassekou – Kaderabek, Rudy, Skov – Kramaric, Bebou

13.54 Uhr: Für Hoffenheim ist Gelsenkirchen ein ganz mieses Pflaster. Nur in der Allianz Arena kassierten die Kraichgauer mehr Niederlagen als auf Schalke. Der S04 holte sieben von acht Siegen gegen die TSG daheim.

Samstag, 12.33 Uhr: Matchday! Heute steht für die Schalker ein extrem richtungsweisendes Spiel an. Konnte aus dem Achtungserfolg gegen die übermächtigen Bayern Selbstvertrauen getankt werden oder rutscht der S04 weiter in die Krise?

14.16 Uhr: Für Markus Schubert wird es morgen die erste Bundesliga-Partie, seitdem Trainer David Wagner den 21-Jährigen zur neuen Nummer 1 gemacht hat. Am Dienstag im Pokalspiel gegen die Bayern zeigte Schubert bereits eine gute Leistung.

13.03 Uhr: Während die Schalker unter der Woche im DFB-Pokal gegen die Bayern (0:1) ran mussten, konnten die Hoffenheimer sich in Ruhe auf das Bundesligaspiel vorbereiten. Ob die englische Woche zum Nachteil für Schalke wird? Wir werden es morgen sehen.

------------------------------------

11.38 Uhr: Das Hinspiel verlor Schalke in Hoffenheim mit 0:2. Kramaric und Bebou entschieden die Partie in der Schlussphase. Auch an das Heimspiel gegen Hoffenheim in der Vorsaison haben die Schalker keine guten Erinnerungen. Hoffenheim fegte die Königsblauen mit 5:2 vom Feld.

9.54 Uhr: In der Begegnung zwischen Schalke und Hoffenheim treffen zwei Krisen-Clubs aufeinander. Schalke wartet seit sechs Spielen auf einen Sieg, und Hoffenheim holte aus den vergangenen vier Partien nur einen Punkt. Der Kampf um Europa-League-Platz 6 zwischen Schalke, Hoffenheim und Wolfsburg verkam in den vergangenen Wochen zu einem Schneckenrennen.

Freitag, 6. März, 8.21 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Spiel zwischen Schalke und Hoffenheim. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.