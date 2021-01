Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Schalke 04: Nach Pleite in Berlin – Mark Uth hat jetzt diesen deutlicher Appell an Jochen Schneider

Auch unter dem neuen Trainer Christian Gross kann Schalke 04 nicht gewinnen.

Gegen Hertha BSC Berlin setzte es am Ende eine 0:3-Niederlage. Schalke begann wie schon unter Manuel Baum gut, belohnte sich nicht. Dann traf Hertha glücklich und die Berliner machten am Ende kurzen Prozess. Mark Uth fand nach dem Spiel am Sky-Mikro deutliche Worte.

Schalke 04: Mark Uth nach der Niederlage mit deutlicher Ansage

„Wenn wir so spielen wie in der zweiten Halbzeit, dann sind wir nicht wettbewerbsfähig“, so Schalke 04-Angreifer Uth. Der Offensivmann haderte mit seiner vergebenen Chance zur Führung. „Ich kann vielleicht das 1:0 machen, das nehme ich auf meine Kappe“, so Uth selbskritisch. In der 28 Minute war Uth auf und davon, doch Schwolow parierte seinen Schuss noch. „Wir müssen klarer, effizienter vor dem Tor werden“, gab auch Coach Christian Gross zu bedenken.

Uth hofft auf Kolasinac-Effekt

Wie es nun bergauf gehen soll und der Abstieg noch verhindert werden kann, weiß Uth selbst nicht. „Ich weiß selbst nicht genau, was wir machen müssen.“

Zuversichtlich stimmt ihn die Verpflichtung von Sead Kolasinac, der im nächsten Duell gegen TSG Hoffenheim schon dabei sein könnte. „Ich kenne ihn nicht, aber sein Typ sagt vieles.“ Auch Teamkollege Alessandro Schöpf setzt auf den Neuzugang. „Ich hoffe, dass er viel Energie und Schwung reinbringt.“

Schöpf brachte das Schalker Problem klar auf den Punkt: „Uns fehlt die Qualität, die Energie, die Spielfreude.“

Hertha BSC Berlin – FC Schalke 04 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Guendouzi (36.), 2:0 Cordoba (53.), 3:0 Piantek (79.)

Uths Appell an Jochen Schneider

Mark Uth nahm kein Blatt vor den Mund. Foto: imago images

Doch Uth richtete auch einen deutlichen Appell Richtung Schalke-Boss Jochen Schneider. „Wir beziehungsweise die Verantwortlichen müssen auf dem Transfermarkt tätig werden.“

Auch Coach Gross gibt seinem Angreifer Recht. „Wir brauchen mehr Torgefahr. Jochen ist Tag und Nacht unterwegs, gefordert und versucht das Unmögliche. Ich hoffe, dass es uns gelingt den ein oder anderen Spieler zu finden, der schon Persönlichkeit hat und nicht erst ausgebildet werden muss.“ (ms)