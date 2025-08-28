Star auf der Abschussliste – bleibt Schalke 04 trotzdem auf IHM sitzen?

Die Divise bei Schalke 04 ist kurz vor Schließung des Transferfensters am 1. September klar: Einige Spieler sollen den Verein noch verlassen. Dazu gehören dürften unter anderem Anton Donkor und Amin Youes, die unter Trainer Miron Muslic derzeit außen vor sind.

Nun droht Schalke 04 jedoch, auf einem Abgangskandidaten sitzen zu bleiben. Er saß zuletzt meist nur auf der Tribüne – und dennoch muss Königsblau ihm wohl weiter ein fürstliches Gehalt zahlen.

Matriciani vor Verbleib bei Schalke 04

Dass Henning Matriciani auf Schalke keine Rolle mehr spielt, ist bekannt. Der 25-Jährige soll, wie eine Reihe weiterer Spieler, verkauft werden. Das altbekannte Schalker Problem: Das Interesse an dem Verteidiger ist gering. Dazu kann S04 Matriciani – anders als in der vergangenen Saison – nicht mehr verleihen, da sein Vertrag im Sommer 2026 ausläuft. Das limitiert die Möglichkeiten für Sportvorstand Frank Baumann.

Auch interessant: Ex-Schalke-Star mit deutlicher Ansage – „Momente, in denen du ausrastest“

Wie der Pay-TV-Sender „Sky“ berichtet, deutet deswegen jetzt alles darauf hin, dass Schalke 04 Matrciaini vor Schließung des Transferfensters nicht mehr loswird. Stattdessen wird der langjährige Schalker im Verein bleiben. Der wohl einzige Ausweg aus Sicht von Königsblau ist nun wohl eine Vertragsauflösung.

Matrciaini verdient gutes Geld

Das Problem aus Sicht des S04: Eine solche Auflösung des Kontrakts würde der Vereinsseite eine stolze Summe kosten. Bei Matricianis letzter Vertragsverlängerung im Sommer 2023 tickten die Uhren auf Schalke noch etwas anders. Nach dem Abstieg in Liga zwei wurde zu jener Zeit noch der direkte Wiederaufstieg anvisiert.

Mehr Nachrichten für Dich:

Davon ist man beim Revierklub derzeit meilenweit entfernt. Aktuell geht es wohl eher darum, den Verein in der zweiten Bundesliga zu stabilisieren. Diese Mission würde man allerdings wohl gerne ohne Matriciani angehen.