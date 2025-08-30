Ex-Schalke-Star vor irrem Wechsel – doch S04 will unbedingt, dass es passiert

Schalke profitiert von einem möglichen Wechsel seines Ex-Profis Amine Harit finanziell. Der marokkanische Offensivspieler soll laut Medienberichten kurz davor stehen, von Olympique Marseille zum saudi-arabischen Zweitligisten Al-Diraiyah zu wechseln.

Für den finanziell angeschlagenen Klub wäre dies eine willkommene Nachricht, da eine Weiterverkaufsklausel und ein Solidaritätsbeitrag dem Verein zusätzliche Einnahmen bescheren würden.

Schalke hofft auf Weiterverkaufsbeteiligung

Die Ablösesumme für Harit steht zwar noch nicht fest, doch sein Marktwert und der Vertrag bis 2027 lassen eine mittlere einstellige Millionensumme erwarten. Schalke kassiert laut „Ruhr24“ rund zehn Prozent des Transfergewinns – also etwa eine halbe Million Euro. Zusätzlich greift der Solidaritätsbeitrag, da Harit bis zu seinem 23. Lebensjahr für die Königsblauen spielte.

Für Harit winkt ein lukrativer Vertrag, auch wenn es sportlich natürlich ein enormer Rückschritt wäre: vom Champions-League-Teilnehmer aus Marseille in die zweite Liga Saudi-Arabiens. Schalke hingegen könnte durch diese Einnahmen dringend benötigte Entlastung für seinen klammen Haushalt erhalten – eine wertvolle Gelegenheit in der aktuellen wirtschaftlichen Lage.

Ex-Schalker bringen Verein immer wieder Geld

Schalke hat in der jüngsten Vergangenheit gleich mehrfach an Weiterverkaufsklauseln und Solidaritätsbeiträgen verdient. Beim Wechsel von Malik Thiaw zu Newcastle kassierte der Klub wohl rund drei Millionen Euro. Auch der Transfer von Caspar Jander zum FC Southampton spülte durch Nachzahlungen rund 200.000 bis 300.000 Euro in die Vereinskasse.

Auch beim potenziellen Abgang von Rodrigo Zalazar bei Sporting Braga winken Schalke zusätzliche Einnahmen. Solche Beispiele verdeutlichen, wie stark der Klub auf diese Mechanismen angewiesen ist, um dringend benötigtes Geld in die Kasse zu bekommen. Auch der mögliche Harit-Transfer nach Saudi-Arabien eröffnet Schalke die Chance auf eine entscheidende finanzielle Entlastung.

