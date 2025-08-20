Nach Thiaw und Bulut: Nächster Geldregen für Schalke 04?

Schalke 04 durfte sich in den vergangenen Tagen über jede Menge Einnahmen freuen. Sechs Millionen Euro generierte man durch den Abgang von Taylan Bulut zu Besiktas Istanbul, kurz zuvor hatte man knapp drei Millionen Euro durch den Wechsel von Malick Thiaw zu Newcastle United erhalten.

Das Besondere bei Thiaw: Schalke 04 stand das Geld aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung zu, die man sich in Zuge seines Abgangs zum AC Mailand im Sommer 2022 sicherte. Nun könnte Königsblau erneut von einem solchen Modell profitieren. Steht der nächste Geldregen kurz bevor?

Schalke könnte von Harit-Wechsel profitieren

Seit Sommer 2023 ist Amine Harit nicht mehr Teil von Schalke 04. Nachdem der Marokkaner zuvor bereits zwei Mal an Olympique Marseille verliehen war, wechselte der Offensivmann im dritten Versuch schließlich fest in die französische Küste. Kostenpunkt: fünf Millionen Euro. Eine zu jener Zeit verhältnismäßig niedrige Summe, war Harit auf dem Papier doch deutlich mehr wert.

Positiv aus Schalker Sicht: In Zuge des damaligen Transfers hatte sich Königsblau eine Weiterverkaufsbeteiligung zusichern lassen. Diese liegt laut „transfermarkt.de“ bei zehn Prozent. Das könnte Schalke 04 nun in die Karten spielen. Denn wie unter anderem „fussballtransfers“ berichtet, soll sich der saudische Zweitligist Al-Diraiyah derzeit mit Harit beschäftigen.

Harit darf wohl gehen

In Marseille soll man derweil dazu bereit sein, den Rotationsspieler in die Wüste ziehen zu lassen – allerdings nur dann, wenn das Angebot stimmt. Wie hoch ein solches ausfallen müsste, um den Spieler von OM loszueisen, ist derzeit nicht bekannt.

Auf Schalke dürfte man jedenfalls darauf hoffen, dass eine Offerte für Harit hoch ausfällt, um entsprechend mitzukassieren. Ein Transfer in der Größenordnung von Malick Thiaw wird es allerdings wohl nicht werden.

