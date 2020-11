Schalke 04-Legende mit vernichtendem Urteil – „nicht bundesliga-tauglich“

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Schalke 04 wartet nach wie vor auf den ersten Saisonsieg!

Der Traditionsverein aus Gelsenkirchen ist auf Talfahrt – und eine Schalke-Legende hat jetzt ein vernichtendes Urteil über den Kader der Knappen getroffen.

Schalke 04: Hans Sarpei hält ein paar S04-Spieler für nicht bundesliga-tauglich

Hans Sarpei spielte von 2010 bis 2012 bei Schalke 04. Auch wenn er nur neun Partien für Königsblau absolvierte, gewann er 2011 den DFB-Pokal mit S04 und erreichte Sarpei Kult-Status.

Hans Sarpei feiert mit Manuel Neuer und Julian Draxler den Gewinn des DFB-Pokals. Foto: imago images

Sarpei sieht mit Blick auf den aktuellen Kader vor allem Versäumnisse in der Vergangenheit. „Ob es die Gehälter sind oder die Spieler, die geholt wurden. Die Spieler, die ausgeliehen wurden und nicht gut genug waren, kommen zurück und sind auf einmal Stammspieler. Das passt nicht in die Hierarchie“, so Sarpei bei Sky. „Dass ein paar Spieler nicht bundesliga-tauglich sind, würde ich auch sagen, möchte aber keine Namen nennen. Da sind schon Spieler, bei denen du denkst: 'Was machen die auf Schalke?' Die gehören nicht dahin.“

Mentalität, Hierarchie und Knipser fehlen

Sarpei bemängelt vor allem eins: „Die Mentalität, die Schalke ausmacht, dieser Malocherverein: Es fehlen die Spieler, um das zu repräsentieren. Die gesamte Kaderzusammenstellung passt nicht zum FC Schalke 04.“

Sarpei vermisst Hierarchie

Dem 44-Jährigen fehlt ein Leader auf dem Feld. „Ich bin nicht auf dem Trainingsplatz und sehe nicht, was die dort machen. Wir sehen nur die Spiele. Wenn man das so sieht, hat man das Gefühl, dass da keine Hierarchie in der Mannschaft ist. Man weiß nicht genau, wer der Kopf der Mannschaft ist. Von außen heißt es immer Mark Uth, der es machen soll. Jeder weiß, dass man Leistung bringen muss und dann folgt die Mannschaft auch diesem Spieler. Das sehe ich noch nicht.“

Fehlende Führungsfiguren sind nur das eine, auch ein Knipser wie etwa Klaas-Jan Huntelaar oder Raul, mit denen Sarpei einst zusammenspielte, sind nicht in Sicht: „Es gibt niemanden in der Mannschaft, der sich als Torjäger hervortut. Wo du sagst, den spielen wir an, der macht die Tore, das ist unser Mann. Deshalb muss ganz Schalke, die Führung und der Trainer wissen, dass sie da unten mitspielen. Wenn du gegen Mainz mit einem Eigen- und einem Freistoßtor 2:2 spielst, weißt du, dass es eine schwierige Saison wird, um da unten rauszukommen“, so Sarpei gegenüber Sky.

Hans Sarpei kritisiert Schalke 04 heftig. Foto: imago images

Ex-Schalker sieht Entwicklung

Auch sonst sieht der heute als Socia-Media-Berater arbeitende Ex-Profi Fortschritte, die sich im Spiel gegen Mainz zeigten. „Man kann, seitdem Manuel Baum da ist, eine Entwicklung sehen. Es sind keine großen Sprünge, aber es entwickelt sich langsam was, wo man sagen kann, dass es in die richtige Richtung geht. Aber da muss natürlich viel, viel mehr kommen, um wirklich da rauszukommen.“ (ms)