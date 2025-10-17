Bittere Nachricht für alle Fans! Polizei greift bei Hannover – Schalke zu drastischer Maßnahme

Dass die Schalke-Fans enorm reisefreudig sind, zeigen sie Woche für Woche, Jahr für Jahr. Wenn es jedoch nach Hannover geht, übertreffen sich die Knappen-Anhänger immer wieder selbst. In den vergangenen beiden Jahren reisten mehr als 30.000 Schalker in die niedersächsische Landeshauptstadt, um das Team zu unterstützen. Auch in diesem Jahr werden bei Hannover – Schalke mehr als 10.000 Gästefans erwartet.

Die Heinz-von-Heiden-Arena wird ausverkauft sein, die Stimmung dementsprechend gut. Doch für die Anhänger beider Klubs gibt es vor der Partie Hannover – Schalke einen wichtigen Hinweis. Dieser wird nicht allen gefallen.

Drastische Fan-Maßnahme bei Hannover – Schalke

Knapp 50.000 Fans werden am Freitagabend (17. Oktober) den Weg in der 96-Stadion finden. Die beiden Traditionsklubs sind für ihre große Anhängerschaft bekannt – daher sind auch die Sicherheitskräfte in Alarmbereitschaft. Diese haben mit Blick auf den Besuch des S04 in Hannover zu einer überraschenden Maßnahme gegriffen.

Eine Rivalität oder eine besondere Beziehung zwischen den beiden Fanlagern gibt es nicht. Und doch hat die zuständige Polizei „diese Spielbegegnung als Spiel mit erhöhtem Risiko eingestuft“, teilten beide Klubs auf der jeweiligen Homepage mit. Auch wenn beide Vereine große Traditionsklubs mit einer großen Fangemeinde darstellen, kommt dies ein wenig überraschend.

Mit dieser Bewertung geht ebenfalls einher, dass es im gesamten Stadion kein Alkohol geben wird. Sowohl im Heim- als auch im Gästesektor wird kein Alkohol ausgeschenkt. Es wird lediglich alkoholfreies Bier geben.

Kein Alkohol im Stadion

„Um eine Versorgung mit alkoholischen Getränken im Umfeld des Stadions zu verhindern, weisen wir darauf hin, dass ein Auslass/Einlass während des Spiels und in der Halbzeitpause zu diesem Zweck nicht vorgesehen ist“, schreibt Hannover 96 in der entsprechenden Mitteilung. Rund um das Stadion wird es also keine Möglichkeit geben, alkoholische Getränke zu erwerben.

Diese Maßnahme ist im Fußball generell nicht neues, wird sie doch vor allem bei Lokalderbys oder besonders pikanten Duellen oft gewählt. Mit Blick auf die Partie Hannover – Schalke war diese Maßnahme der Polizei jedoch nicht zu erwarten. Und doch haben sich die Sicherheitskräfte im Rahmen ihres Sicherheitskonzeptes für diesen Schritt entschieden.