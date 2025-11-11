Fanfreundschaft zu Schalke 04? Gladbach-Ultras reden Klartext – und drohen Fans

An Fanfreundschaften mangelt es dem FC Schalke 04 wahrlich nicht. Mit dem 1. FC Nürnberg ist man eng verbunden, Twente Enschede sind gute Freunde. Auch mit Vardar Skopje, FC Sevilla und US Salernitana ist zumindest die Fanszene eng verbunden und pflegt darüber hinaus auch eine Verbindung zu Rapid Wien.

2025 kam eine weitere Freundschaft hinzu – dachten alle. Doch der neue Kontakt zwischen FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach, das stellt die Fanszene vom Niederrhein jetzt klipp und klar, ist (bislang) ein reines Ultra-Ding. Sie warnen: Ein Besuch in Gladbachs Nordkuve im S04-Trikot würde Konsequenzen haben.

Gladbach-Ultras stellen klar: Keine Fanfreundschaft zu Schalke 04

Hinter vorgehaltener Hand tuschelte man schon länger darüber, im Mai 2025 machten es die „Ultras Gelsenkirchen“ offiziell: In ihrem Kurvenflyer „Blauer Brief“ nannten sie erstmals Borussia Mönchengladbach als Freunde und bedankten sich für die Unterstützung bei einem Heimspiel gegen Paderborn. Und auch in Gladbachs Kurve waren fortan immer wieder königsblaue Flecken zu sehen.

Bei den Fans von Schalke 04 ging die Nachricht um wie ein Lauffeuer. Beim letzten Duell hatte man den Gegner im Borussia-Park noch beschimpft, jetzt wurde Gladbach direkt ins Herz geschlossen. Etwas zu viel offenbar – denn die Szene aus Gladbach sahen sich nun dazu gezwungen, eine deutliche Klarstellung über die neue Freundschaft zu machen.

„Keine fanszenen-übergreifende Freundschaft“

Die größte Ultragruppe „Sottocultura“ stellte in ihrem Kurvenflyer „Blockflöte“ klar: „Bereits jetzt möchten wir daran erinnern, dass ebenso wie in Bezug auf unsere Verbindung zu Union oder Timisoara es keine fanszenen-übergreifende Freundschaft gibt, die bedeuten würde, dass jeder Gladbacher beliebig zum FC Schalke fahren und dort in der Nordkurve oder den entsprechenden Gästeblöcken rumturnen kann.“

„Weder von Schalker noch von unserer Seite aus ist das gewünscht, weshalb es der Respekt vor der jeweiligen Kurve und Fanszene gebietet, nicht einfach auf eigene Faust zu den jeweiligen Spielen zu fahren“, heißt es weiter. Dann folgt eine deutliche Drohung: „Personen, die sich daran nicht halten und von uns erwischt werden, werden wir im Zweifel selbst aus den entsprechenden Bereichen entsorgen.“

Sogar selbstentworfene Freundschafts-Fanartikel kursierten schon auf einschlägigen Kleinanzeigen-Portalen. Jetzt heißt es Kommando zurück. Ob die Beziehung zwischen Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 irgendwann aber doch auch über die Ultragruppierungen hinaus gelebt wird, ist zumindest nicht auszuschließen.