Frank Baumann spricht Transfer-Klartext! Schalke 04 vor heißer Wechsel-Woche

Bis zum 1. September ist das Transferfenster in diesem Sommer noch geöffnet. Für Schalke 04 also noch jede Menge Zeit, um noch auf der ein oder anderen Position tätig zu werden – und zwar in beide Richtungen.

Denn während Königsblau noch einige Kaderleichen loswerden will und muss, dürfte Schalke 04 auch in Sachen Neuverpflichtungen stets die Augen offenhalten. Nun spricht Sportvorstand Frank Baumann über die Pläne der kommenden Woche – und setzt bei einem S04-Spieler ein deutliches Zeichen.

Sylla verlässt Schalke 04 nur bei Mega-Angebot

Viele Schalke-Fans hatten nach dem 2:1-Sieg über den VfL Bochum schon befürchtet, dass Moussa Sylla möglicherweise sein letztes Spiel in der Veltins Arena absolviert haben könnte. Der Stürmer wurde in der 90. Minute von Miron Muslic ausgewechselt, um sich so noch einmal seinen verdienten Applaus vom Stadion abzuholen. Zieht der Malier in den kommenden Tagen also von dannen?

Auch interessant: Schalke 04 jubelt gegen Bochum! DIESE Muslic-Maßnahme zahlt sich aus

Lauscht man den Worten von S04-Boss Baumann am „Sky“-Mikrofon, so muss das nicht zwingend der Fall sein: „Moussa ist ein wichtiger Spieler für uns. Es muss schon etwas Außergewöhnliches passieren, dass wir ihn gehen lassen.“ Heißt im Umkehrschluss: Werden die Schalker Ablöse-Forderungen nicht erfüllt, könnte Sylla am Ende doch noch bei Schalke 04 bleiben. Zuletzt häuften sich die Berichte, nach denen Königsblau mindestens sieben Millionen Euro für seinen Star-Stürmer aufrufe.

Baumann kündigt Transfers an

Doch auch abseits von Sylla kündigte Baumann weitere Transfers an: „Es wird noch was passieren bei uns. Wir haben noch einen sehr großen Kader. Deshalb denke ich, dass auf der Abgaben-Seite etwas passiert. Aber wir werden mit Sicherheit auch im Offensivbereich noch nachlegen.“

Mehr Nachrichten für Dich:

Zu den offensichtlichen Abgangskandidaten gehören neben Sylla derzeit vor allem Henning Matriciani, Amin Younes und Anton Donkor. Sie alle spielten unter Trainer Muslic zuletzt keine Rolle mehr. Bryan Lasme dagegen hat sich in der Stürmer-Hierarchie auf beeindruckende Art und Weise wieder nach oben gearbeitet (hier mehr dazu).

>>> Folge uns auf Tik Tok <<<