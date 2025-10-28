Schalke 04 veröffentlicht Finanzergebnis – und macht allen Fans Hoffnung

Das Thema Geld ist in Gelsenkirchen ein heikles – seit Jahren. Massive Überschuldungen haben den Verein an den Abgrund geführt. Nur langsam kann sich Schalke 04 davon erholen und die Verbindlichkeiten abbauen.

Der jetzt veröffentlichte Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2024/25 zeigt: Die Schulden von Schalke 04 sind noch immer hoch, doch es geht in eine richtige Richtung. Zudem macht Finanz-Chefin Christina Rühl-Hamers allen Fans Hoffnung, die einen Punktabzug für ihren Lieblingsklub befürchten.

Schalke 04 reduziert Schulden weiter

Um dies zu verhindern, muss Schalke Jahr für Jahr gemäß der DFL-Regularien sein negatives Eigenkapital um fünf Prozent im Vergleich zum Jahresbeginn reduzieren. Zum Stichtag am 31. Dezember muss S04 in diesem Jahr daher einen Gewinn von rund 4,9 Millionen Euro ausweisen. Andernfalls startet man die kommende Saison mit drei Punkten weniger.

Doch die Knappen halten in ihrer Mitteilung fest: „Auch mit Blick auf die Eigenkapitalregel der DFL konnte der Verein wichtige Schritte machen.“ Das nötige Ziel hat man zwar noch nicht erreicht, doch der FC Schalke 04 ist offenbar auch nicht akut vom Punktabzug beteiligt.

So sehen die Zahlen aus

Konkret verkündete der Verein, dass man im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Konzernjahresüberschuss von 5,5 Millionen Euro erzielt habe. Dieses bezieht sich aber auf die Zeit von Sommer 2024 bis Sommer 2025 und reicht daher nicht aus, um die Vorgaben der DFL, die sich auf das Kalenderjahr 2025 beziehen, zu decken.

Zudem konnte man die Gesamtverbindlichkeiten des Klubs (hier mehr Neuigkeiten lesen) von 162,7 Millionen Euro auf 147,9 Millionen senken. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag, also die nackten Schulden, sanken von 104 Millionen Euro auf 99,1 Millionen Euro, während die Umsatzerlöse rund 157,9 Millionen Euro ausmachten.

Gestiegene Einnahmen waren vor allem teuren Spielerverkäufen wie denen von Assan Ouedraogo sowie zahlreichen ausverkauften Events in der Veltins-Arena wie den Konzerten von Taylor Swift zu verdanken.

Schalke 04: Rühl-Hamers mit klarer Vorgabe

„Trotz wirtschaftlicher und sportlicher Herausforderungen in den vergangenen Spielzeiten sind wir weiter auf einem guten Weg, unsere finanzielle Stabilität auszubauen und neue Handlungsspielräume zu gewinnen“, fasst Christina Rühl-Hamers zusammen. „Entscheidend dafür ist, dass wir in unserer Konsequenz nicht nachlassen, weder bei der Generierung von Einnahmen als auch bei der Kostenkontrolle“, lautet ihre klare Vorgabe für die Zukunft.