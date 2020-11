Schalke 04: Schock für Rafinha! Ex-Schalker ausgeraubt – Babysitterin erlebt reinsten Horror

Athen. Gewaltiger Schock für den ehemaligen Schalke-Star Rafinha (35).

Der Brasilianer, der mittlerweile für Olympiacos Piräus kickt, wurde ausgeraubt. Über den Vorfall beim Ex-Schalke-Verteidiger berichtet die „Bild“.

Rafinha hat im Sommer bei Olympiacos Piräus angeheuert. Foto: imago images / ANE Edition

Ex-Schalke-Star Rafinha ausgeraubt – Babysitterin erlebt Schreckliches

Demnach seien Einbrecher am Samstag gegen 19 Uhr in das Haus des Brasilianers in Athen eingestiegen.

+++ EM 2021: Uefa-Beben! Deutschland-Spiele auf der Kippe – neue Pläne enthüllt +++

Rafinha, der selbst zu dem Zeitpunkt nicht in seinem Anwesen war, sagte: „Die Leute sind in mein Haus gekommen, während unsere Babysitterin da war.“ Diese habe schreckliche Ängste erleiden müssen. Denn: „Unsere Babysitterin wurde festgehalten, während die Einbrecher das Haus durchsucht haben“, habe der Ex-Schalke-Star mitgeteilt.

--------------------

Weitere News zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Baum mit deutlicher Warnung an Paciencia – „Wir sind kein Freund davon“

FC Schalke 04: Nächster Tiefschlag! Für IHN gleicht die Saison einer Katastrophe

FC Schalke 04: Frust bei den königsblauen Fans – dann bekommen sie DIESES Angebot

--------------------

Das haben die Einbrecher mitgehen lassen

Zum Glück sei nach Informationen der „Bild“ nur ein materieller Schaden entstanden und niemand verletzt worden. „Einige Uhren von meiner Frau und mir wurden geklaut“, zitiert die Zeitung den 35-jährigen Ex-Schalker, der auch lange beim FC Bayern München unter Vertrag stand.

Nach dem Schock weilt Rafinha nun in Manchester. Dort trifft der Brasilianer am Dienstagabend in der Champions League auf das Team seines Ex-Trainers Pep Guardiola, Manchester City.

+++ Schweinfurt 05 – FC Schalke 04 im Live-Ticker: Corona-Fall beim S04! Entscheidung um Pokalspiel gefallen +++

Rafinha nicht das einzige prominente Opfer

Rafinha ist nicht der einzige Profi, der zuletzt Opfer von Dieben wurde. Auch bei Bayern-Rückkehrer Douglas Costa (30) wurde im Oktober eingebrochen.

--------------------

Das ist Rafinha:

Geboren am 7. September 1985 in Londrina, Brasilien

Wechselte 2005 von Coritiba FC zum FC Schalke 04

Über den Umweg FC Genua gelangte er zum FC Bayern München

Gewann dort u.a. 7 Meisterschaften und die Champions League

2019 verließ er die Bundesliga Richtung Heimat

Im Sommer wechselte Rafinha von Flamengo zu Olympiacos

--------------------

Nach „Bild“-Informationen ließen die Diebe bei Douglas Costa Schmuck und Uhren im Wert von 300.000 Euro mitgehen. (ak)