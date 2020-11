Schalke 04-Fans rühren mit Gänsehaut-Video zu Tränen – selbst BVB-Anhänger lässt es nicht kalt

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Gelsenkirchen. Schalke-Fans brauchen derzeit Nerven wie Drahtseile. Ihr Team steht mit dem Rücken zur Wand. Siegloses Schlusslicht nach acht Bundesliga-Spielen. Dann die Chaos-Woche mit Suspendierungen, Entlassungen und Verletzungen.

Dass der Glaube an die Mannschaft trotz des bislang katastrophalen Saisonverlaufs noch nicht geschwunden ist, zeigt jetzt ein Video, das am Tag vor dem Duell des FC Schalke 04 in Gladbach die Runde macht.

Schalke 04: Fans posten Gänsehaut-Video – „Zerreißt euch!“

Die Botschaft der Schalke-Fans ist eindeutig: Das Team von Trainer Manuel Baum werde es aus der Krise schaffen – aber nur mit alten Schalker Tugenden: Malocher-Geist, Zusammenhalt und Leidenschaft.

Zahlreiche königsblaue Fans sprechen der Mannschaft für die Mission Klassenerhalt Mut zu: „Wir alle wissen, dass ihr viel mehr könnt. Deswegen lasst euch nicht verunsichern von irgendwelchen Vollidioten im Internet“, rät einer. Der Appell eines anderen: „Zerreißt euch für unsere Farben. Das ist wichtiger denn je.“

Schalke-Fans: Gemeinsam durch die Krise

Unter dem Hashtag „GEmeinsam“ schwören alle Protagonisten die Spieler auf die schweren Aufgaben der kommenden Wochen und Monate ein. Alle versichern, dass ihre Liebe zu Königsblau nie aufhören wird. Hier einige Zitate aus dem Video:

„Wir glauben immer noch an euch!“

„Gemeinsam schaffen wir das!“

„Egal, was ist: Ich bin Schalker und ich werde es auch immer bleiben.“

„Geschlossenheit im Unglück ist immer der halbe Weg zur Rettung.“

Video lässt selbst BVB-Fans nicht kalt

Dass die Worte der Schalke-Fans viele königsblaue Anhänger bewegen, dürfte klar sein. Doch auch in anderen Fan-Lagern rührt das Video zu Tränen, wie diese Beispiele zeigen:

„Bin Herthaner und hatte gerade Pipi in den Augen. Ihr packt das.“

„Selbst ich als Dortmunder finde: Das ist ein starkes Video. Hoffentlich geht es bald wieder bergauf für euch.“

„Da hat man auch als Glubberer Tränen in den Augen! Sehr starkes Video! Ihr schafft das, liebe Freunde! Schalke und der FCN – ein Bündnis für die Ewigkeit!“

So reagiert Schalke 04 auf das Video

Wenige Stunden, nachdem das Video auftauchte, reagierte der Verein bei Youtube: „Danke, ein ganz starkes Video!“

Die Fans haben jetzt nur noch eine Bitte an den FC Schalke 04: „Bitte sorgt dafür, dass das Video der Mannschaft vor dem nächsten Spiel gezeigt wird!“ Sie erhoffen sich, dass es den Schalkern den Glauben an die eigene Stärke zurückbringt.

Baum zeigt Video in der Kabine

Tatsächlich: Trainer Manuel Baum hat das Video als "Heißmacher" vor dem Spiel gegen Gladbach in der Kabine gezeigt. Einen kleinen Effekt hatte es, aber der verpuffte schnell. Nach ordentlichen 30 Minuten verfiel die Truppe in alte Muster. (ak)