Schalke-Fans wenden sich in Brief mit drastischen Worten ans Team – „Können nicht mehr still mit ansehen, wie ihr unseren Verein in den Exitus treibt!“

Nach den Chaos-Tagen auf Schalke wenden sich jetzt die Fans direkt an die Mannschaft!

Der einflussreiche „Supporters Club“ mit rund 2.000 Mitgliedern hat einen offenen Brief an die Mannschaft verfasst.

Schalke-Fans wenden sich mit offenen Brief an ihre Mannschaft

Da die Schalke-Anhänger aktuell ihr Team weder im Stadion noch beim Training unterstützen können, gehen sie nun diesen Weg. „Wir können nicht mehr still mit ansehen, wie ihr unseren Verein gerade in den Exitus treibt!", heißt es in dem Schreiben das am Mittwochmorgen an die Mannschaft ging.

Schalke sei nicht nur ein Fußballverein, sondern eine Lebenseinstellung, „wenn nicht sogar der Lebenssinn“, schreibt der Fanclub und fordert das Team von Manuel Baum auf, endlich Einsatz zu zeigen und die „Malocher-Tugenden“ auf dem Platz zu zeigen.

Stattdessen hätte sich der Tabellenletzte in Selbstmitleid und Egoismus gehen lassen. Die klare Forderung der Fans: „Zerreißt euch auf dem Platz für die königsblauen Farben, kämpft bis zur völligen Erschöpfung!“ Die aktuelle Leistung sei für die Anhänger nicht mehr hinnehmbar. „Das will niemand sehen und hier verliert Ihr dann die Unterstützung der Fans!“

Die Fans erinnern, dass das Team auch nach Niederlagen „nie im Stich gelassen wurde“.

Schalke-Fans: Appell an Kampfgeist, Einsatz und Siegeswillen

„Alles was erwartet wird ist Kampfgeist, Einsatz und der absolute Siegeswille! Werdet euch verdammt noch mal bewusst, was es bedeutet, dieses Trikot tragen zu dürfen, für diesen großartigen Verein Woche für Woche spielen zu dürfen“, heißt es weiter.

„Ihr spielt da unten auf dem Platz nicht nur für euch, ihr spielt für alle, die Schalke im Herzen tragen, ihr spielt um die Existenz des Vereins und somit auch die Existenzen der einfachen Angestellten im Verein und alle, die noch daran hängen.“

„Tragt unsere Vereinswappen endlich wieder mit Stolz auf den Platz“

Zum Schluss appelliert der Supporters Club e.V.: „Tragt unsere Vereinswappen endlich wieder mit Stolz auf den Platz, kämpft für die Fans, die Stadt, eine ganze Region und die Farben dieses außergewöhnlichen Vereins. Zerreißt euch für das königsblaue Trikot und verschafft euch Respekt, Anerkennung und verbreitet ein wenig Angst, vor einer kämpferischen Schalker-Einheit. Dann sind wir auch bei euch, derzeit im Geiste und Gedanken, aber hoffentlich auch bald wieder in der Kurve!“

Am Samstag, 18.30 Uhr, wird sich zeigen, ob die Fan-Botschaft beim Baum-Team angekommen ist – dann wartet Borussia Mönchengladbach auf die Knappen. (ms)