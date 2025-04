FC Schalke 04 macht es offiziell! Besondere Aktion für S04-Fans

Auch in dieser Saison spielt der FC Schalke 04 mal wieder mit den Gefühlen seiner Fans. Beim sportlichen Tagesgeschäft zerren enorme Leistungsschwankungen an den Gemütern und auch abseits des Platzes kann der Verein einfach nicht zur Ruhe kommen.

Das Verhältnis zwischen Fans und Verein scheint dabei genauso bröckelig wie das zwischen Kees van Wonderen und seiner Defensive. Nun gibt es allerdings für einige Fans Grund zur Freunde. Denn der FC Schalke 04 hat sich für das Auswärtsspiel gegen Kaiserslautern (27. April, 13.30 Uhr) eine ganz besondere Aktion ausgedacht.

FC Schalke 04: Auswärtsfahrt zum Betzenberg

Denn für Schalke-Fans mit einer Behinderung organisiert der Verein eine barrierefreie An- und Abreise nach Kaiserslautern. Sportlich wird das Spiel die Saison der Königsblauen wohl kaum noch beeinflussen. Ein Besuch auf dem legendären Betzenberg mit fast 50.000 Zuschauern lohnt sich dennoch immer, zumal die Stimmung beim Spiel kochen wird.

Denn für Kaiserslautern geht es im Saison-Endspurt noch um die langersehnte Rückkehr in die erste Liga. Die Unterstützung der Fans hierbei war zuletzt trotz kritisch diskutierter Choreo ein wichtiger Faktor. In Kombination mit den gewohnt lautstarken Gästefans aus Gelsenkirchen eine traumhafte Mischung für jeden Fußballromantiker.

+++ Spannendes Detail im Becker-Deal +++

Wer an der Aktion für die S04-Fans teilnehmen möchte, kann sich über die Website des Vereins anmelden. Abfahrt ist am Spieltag um 6.00 Uhr an der Schalker Geschäftsstelle. Ein Ticket für das Spiel ist hierzu nicht nötig – das organisiert der Verein (auch für Begleitpersonen).

Auch spannend:

Inklusive der Hin- und Rückfahrt im barrierefreien Reisebus kostet das Angebot 25 Euro pro Person. Die übrigen Kosten werden von der vereinseigenen Stiftung Schalke getragen. Das ermöglicht einen adäquaten Preis für ein besonderes Fan-Erlebnis.