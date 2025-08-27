Ex-Schalke-Star mit deutlicher Ansage – „Momente, in denen du ausrastest“

Seine Zeit beim FC Schalke 04 endete nach der Saison 2024/25 endgültig. Der langjährige Keeper Ralf Fährmann erlebte zuvor turbulente Jahre, geprägt von internen Konflikten und Spannungen mit der Vereinsführung.

Immer wieder kamen vermeintliche Leaks an die Öffentlichkeit, die den 36-Jährigen belasteten. Fährmann selbst weist jede Schuld an diesen Vorfällen strikt von sich.

Vorwürfe und Enttäuschung bei Schalke

Zu Gast in der YouTube-Show „At Broski – Die Sport-Show“ äußerte sich Fährmann zu den „Maulwurf“-Vorwürfen, die ihn beim FC Schalke 04 verfolgten. Er zeigte sich deutlich verärgert: „Das sind die Momente, in denen du ausrastest.“

+++ Schock in der letzten Minute! Ex-Schalke-Star feiert bitteres Debüt +++

Er kritisierte die Lügen, die ihn in ein schlechtes Licht rückten: „Es war sehr schwer zu ertragen, in was für einem schlechten Licht ich dargestellt wurde.“ Seit seiner Jugend war Fährmann beim Revierklub aktiv und genoss als Torwart und Kapitän große Rückendeckung der Fans. Doch in den letzten Jahren litt das Verhältnis zwischen ihm und Schalke erheblich.

Kritik am Umgang bei Schalke

Fährmann erhob in der Show scharfe Vorwürfe gegen Schalke. „Viele Dinge wurden hinter meinem Rücken gemacht, es wurde viel inszeniert,“ erklärte er sichtlich enttäuscht. Er kritisierte, dass der Verein systematisch Druck auf ihn ausübte, um ihn loszuwerden. Besonders ein Vorfall im Oktober 2024 sorgte bei ihm für Fassungslosigkeit.

Hier mehr News für dich:

„Es hat an meiner Tür geklingelt, und der Bote überreichte mir einen Brief per Einschreiben“, erinnerte sich Fährmann. Zunächst dachte er erleichtert: „Ach cool, endlich mal wieder eine Weihnachtsfeier mit allen Mitarbeitenden.“ Doch im Umschlag befand sich stattdessen eine Abmahnung – für ihn völlig unerwartet und ohne Vorwarnung. Mit über 230 Bundesliga-Einsätzen für Schalke verabschiedete sich der langjährige Torwart schließlich im Sommer 2025 vom Verein. Der schmerzhafte Abschied steht sinnbildlich für die schwierigen letzten Jahre seiner Karriere beim FC Schalke 04.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.