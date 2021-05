Schalke 04 – Eintracht Frankfurt: Nächstes Abschiedsspiel! Hilft Königsblau ausgerechnet dem BVB?

Der FC Schalke 04 spielt am Wochenende das vorletzte Bundesligaspiel. Dann geht es in die zweite Liga. Gegen Eintracht Frankfurt könnte Königsblau nicht nur fürs eigene Gemüt drei Punkte holen.

In der Partie FC Schalke 04 – Eintracht Frankfurt geht es auch noch um die Champions League. Zumindest für die Adler. Mit einem Sieg könnte das abgestiegene Schalke also ausgerechnet dem Erzrivalen aus Dortmund unter die Arme greifen. Bei einer Niederlage Frankfurts auf Schalke und einem Sieg des BVB am Sonntag gegen Mainz könnte sich der frischgekürte Pokalsieger aus Dortmund nämlich für die Champions League qualifizieren.

Schalke 04 – Eintracht Frankfurt: Hilft Königsblau ausgerechnet dem BVB?

Hilft Schalke 04 also ausgerechnet dem BVB? Wir begleiten die Partie für dich im Live-Ticker. Hier bekommst du schon vor dem Anstoß alle wichtigen Infos und verpasst auch nach Anpfiff keine relevante Szene.

Infos zum Spiel:

Anstoß: Samstag, 15.30 Uhr

Spielort: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Hinspiel: 3:1 für Frankfurt

Mögliche Aufstellungen:

Schalke: Fährmann - Mustafi, Sané, Oczipka - Becker, Idrizi, Flick, Skrzybski - Harit - Paciencia, Huntelaar

Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Sow, Hasebe - Durm, Kamada, Younes, Kostic - Silva

FC Schalke 04 – Eintracht Frankfurt -:- (-:-)

Tore:

10.20 Uhr: Schalke könnte in seinem nächsten Abschiedsspiel also ausgerechnet dem Erzrivalen unter die Arme greifen.

10.18 Uhr: Die Adler aus der Mainmetropole wollen in die Champions League. Zwei Spieltage vor Schluss stehen sie auf Rang fünf - einen Punkt hinter Borussia Dortmund. Bei einer Niederlage der Eintracht und einem Sieg von BVB und VFL Wolfsburg war es das und Frankfurt müsste in der Europa League ran.

10.10 Uhr: Im vorletzten Bundesligaspiel für Schalke 04 kann es erneut nur darum gehen, sich ordentlich zu präsentieren. Denn auch wenn das Team von Dimitrios Grammozis bereits abgestiegen ist, für Frankfurt geht es noch um eine ganze Menge.

Freitag, 14. Mai, 10 Uhr: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu unserem Liveticker zwischen Schalke 04 und Eintracht Frankfurt. Es ist bereits das dritte Spiel für Königsblau in dieser Woche. Wegen einer coronabedingten Quarantäne der Berliner konnte das Spiel gegen Hertha zum ursprünglich geplanten Termin nicht stattfinden. Es wurde am Mittwoch nachgeholt. Schalke verlor mit 1:2.