Später Neuzugang ist da! FC Schalke 04 macht Deal offiziell

Seit Wochen wird auf Schalke über ihn gesprochen – immer mehr deutete auf einen S04-Wechsel hin. Jetzt ist der Deal eingetütet und verkündet: Dylan Leonard wechselt zum FC Schalke 04.

Nach seiner Vertragsauflösung beim australischen Klub Western United vereinslos, darf sich Dylan Leonard trotz des bereits geschlossenen Sommer-Transferfensters dem FC Schalke 04 anschließen. Der Klub macht aber klar: Das Innenverteidiger-Talent ist ein Perspektivspieler und wird Königsblau nicht sofort helfen.

FC Schalke 04 verpflichtet Dylan Leonard

Das Transferfenster war gerade dicht, da poppte in Gelsenkirchen schon das nächste Gerücht auf. Und tatsächlich hat Schalke nun mit Verspätung noch einen Transfer klargemacht. Der 18-jährige Australier Leonard wechselt vom von der Auflösung bedrohten Klub Western United ans Berger Feld.

Zweifel gab es an dem Zustandekommen dieses Deals zuletzt kaum noch. Früh waren die Verhandlungen durchgesickert, auch die Abreise des Talents Richtung Deutschland wurde dokumentiert. Und beim 0:1 gegen Holstein Kiel saß das Juwel sogar schon auf der Tribüne der Schalke-Arena.

Australien-Talent kommt als Perspektivspieler

Am Montag (15. September) verkündeten die Knappen es nun auch. Dylan Leonard hat auf Schalke einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Auch wenn sich viele Fans schon die Hände reiben: Bis zum Debüt müssen sie sich wohl noch eine ganze Weile gedulden. Der Teenager wurde als Perspektivspieler und nicht als Soforthilfe geholt – und wird sich womöglich erst einmal in der U23 akklimatisieren.

Sportdirektor Youri Mulder stellt klar: „Mit Dylan verpflichten wir einen sehr jungen und talentierten Innenverteidiger. Wir geben ihm auf Schalke die Zeit, sich in den kommenden Monaten in Europa einzugewöhnen. Er hat sich in jungen Jahren für einen großen Schritt entschieden. Das zeigt den Ehrgeiz, mit dem Dylan seine Ziele verfolgt.“