Juwel bereits im Anflug! Schalke 04 vor Schnapper-Transfer

Gleich sechs Neuzugänge hat Schalke 04 in diesem Sommer an Land ziehen können. Bislang scheinen nahezu alle Transfers aufzugehen, Spieler wie Nikola Katic oder Soufiane El-Faouzi sind unter Trainer Miron Muslic gesetzt.

Mit Schließung des Transferfensters am 1. September schienen die Schalker Planungen auf der Zugangsseite abgeschlossen zu sein. Doch nun könnte Sportvorstand Frank Baumann noch einmal zugreifen. Dieses Juwel befindet sich bereits im Flieger Richtung Schalke 04.

Schalke 04: Leonard vor Unterschrift

Schon vor einigen Wochen soll sich Königsblau laut „Courier Mail“ um einen Transfer von Dylan Leonard bemüht haben, nun könnte ein Wechsel im zweiten Anlauf über die Bühne gehen – und das sogar zum Nulltarif. Denn wie „Sky“ am Donnerstag (11. September) vermeldet, sind die Verhandlungen zwischen Leonard und S04 zu einem erfolgreichen Ergebnis gekommen.

Demnach sitzt der 18-Jährige bereits im Flieger Richtung Gelsenkirchen. Beim Heimspiel am Samstag (13. September, 13 Uhr) gegen Holstein Kiel könnte Leonard dann sogar schon im Stadion zu gegen sein, bevor der Deal im Anschluss über die Bühne gehen soll. Damit gelingt Schalke 04 ein echter Coup, schließlich war zuletzt berichtet worden, dass gleich mehrere Vereine ihr Interesse an dem Innenverteidiger-Talent signalisiert haben sollen.

Letzte Hürde zu klären

Dass der Transfer erst in der Woche nach dem Kiel-Spiel offiziell werden soll, liegt einzig und allein an Western United. Dem australischen Erstligist wurde aufgrund finanzieller Probleme zuletzt die Lizenz entzogen. Infolge dessen mussten die Verträge aller Spieler aufgelöst werden. So auch der von Leonard, der damit zum Nulltarif in den Ruhrpott wechseln darf.

Derzeit läuft allerdings noch ein Berufungsverfahren von Western United, um den Lizenz-Entzug gegen den Klub abzuwenden. Bevor über dieses nicht endgültig entschieden ist, wird der Wechsel von Leonard zu Schalke 04 nicht über die Bühne gehen. Davon ist jedoch nicht auszugehen.