Trotz Sieg in Dresden! DIESES Problem muss Schalke 04 lösen

Es war ein überschaubarer Sonntagnachmittag (31. August) im Rudolf-Harbig-Stadion zu Dresden. In einem zähen Fußballspiel war es am Ende Kenan Karaman, der Schalke 04 einen glücklichen 1:0-Auswärtssieg bescherte.

Doch trotz der drei Punkte in Dresden wurde bei Schalke 04 ein großes Problem offensichtlich. In der kommenden Länderspielpause muss Trainer Miron Muslic unbedingt an einigen Stellschrauben drehen.

Schalke 04 ohne Sylla harmlos

In der Defensive stabil, in der Offensive harmlos. Dieses Problem ist bei Schalke 04 in dieser noch jungen Saison nichts Neues. Doch ohne Moussa Sylla vorne drin wurde dieser Zustand noch einmal eklatanter. Aus dem Spiel heraus generierte S04 fast kaum Gefahr. Wenig verwunderlich, dass der 1:0-Führungstreffer durch Karaman aus einem Elfmeter resultierte.

Abgesehen davon war ohne Abgangs-Kandidat Sylla allerdings wenig los. Sowohl Emil Hojlund als auch der zwischenzeitlich aushelfende Jannik Bachmann konnten den Malier ersetzen. Edeljoker Bryan Lasme konnte an seine starke Leistung gegen Bochum aus der Vorwoche ebenfalls nicht anknöpfen.

Legt Baumann noch einmal nach?

Angesichts des Dresden-Spiels bleibt Sportvorstand Frank Baumann also wohl keine andere Wahl, als auf dem Transfermarkt noch einmal nachzulegen – unter dem Vorbehalt, dass Sylla den Verein verlässt. Dieser könnte durch einen kostspieligen Abgang neues Transferbudget freischaufeln.

Die Mannschaft von Miron Muslic kann derweil mit einem guten Gefühl in die anstehende Länderspielpause gehen. Vier Siege aus den ersten fünf Pflichtspielen – diese Statistik lässt sich sehen.