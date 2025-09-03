Schalke 04: Jetzt steht es fest! DFB-Entscheidung gefallen

Auf Schalke 04 warten aufgrund einer Länderspielpause zwei Wochen ohne ein einziges Pflichtspiel. Die Mannschaft von Miron Muslic bleibt aber größtenteils zusammen. Einzig Nikola Katic, Moussa Sylla, Vitalie Becker und Ibrahima Cisse sind mit ihren Nationalmannschaften unterwegs.

Nach dem starken Saisonstart von Schalke 04 hat der DFB nun jedoch eine wichtige Entscheidung getroffen. Für dieses wichtige Duell hat Königsblau jetzt endlich Gewissheit.

Schalke 04: Pokalspiel terminiert

Nach dem 1:0-Sieg bei Lokomotive Leipzig steht Schalke 04 bekanntermaßen in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Auch der kommende Gegner steht bereits fest: Es geht zu Ligakonkurrent SV Darmstadt 98. Keine einfache, aber auch keine unlösbare Aufgabe für den Revierklub, für den in diesem Duell eine Menge auf dem Spiel steht (mehr dazu hier).

Nun hat der DFB am Mittwoch (3. September) den Spielplan für alle Zweitrundenspiele des DFB-Pokals veröffentlicht. Aus insgesamt vier möglichen Zeit-Slots hat Schalke 04 den Letzten erwischt. Demnach tritt S04 am Mittwoch, dem 29. Oktober um 20.45 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor zu Darmstadt auf den SVD.

Ticket-Infos stehen aus

Der Pay-TV-Sender „Sky“ wird die Schalker Partie live übertragen. Für alle reisefreudigen Fans von Schalke 04, die die rund drei Stunden Autofahrt am Mittwochabend auf sich nehmen wollen, werden alle nötigen Ticket-Infos zu gegebener Zeit auf der Internetseite von Schalke 04 sowie auf allen gängigen Social-Media-Kanälen des Vereins veröffentlicht.

Trotz der aus Fan-Sicht unglücklichen Anstoßzeit dürfte der Schalker Gästeblock in Darmstadt sicher ausverkauft sein. Kurios: Wenige Tage zuvor treffen beide Mannschaften in der zweiten Bundesliga auf Schalke aufeinander.

