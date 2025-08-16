Schalke im Pokal unter Druck: Es geht um mehr als nur das Weiterkommen

Nach einem durchwachsenen Saisonstart mit einem Sieg und einer Niederlage in der zweiten Bundesliga folgt für Schalke 04 bald der nächste Wettbewerb. Am Sonntag (17. August) steht für S04 die erste Runde des DFB-Pokals gegen Lokomotive Leipzig an.

Sportlich ist es eine große Gelegenheit für Schalke. Durch ein Weiterkommen im Pokal hat Königsblau die Möglichkeit, sich wieder auf der größten deutschen Bühne zu präsentieren. Doch nicht weniger wichtig für Schalke: Auch finanziell hat der Pokal eine große Bedeutung.

Schalke winkt viel Geld

In diesem Jahr sind die Preisgelder des DFB-Pokals angestiegen – auch wenn nur leicht. Für die erste Runde erhalten alle Teilnehmer zunächst 211.886 Euro. Auch das ist schon eine Summe, die der FC Schalke dankend entgegennehmen wird. Doch für ein mögliches Weiterkommen gegen Lokomotive Leipzig können sich die Schalke-Bosse auf eine noch höhere Summe freuen.

Denn durch das erreichen der zweiten Runde sind sogar 423.772 Euro zu verdienen. Somit hätte das Weiterkommen nicht allein sportlich, sondern auch finanziell eine große Relevanz für S04.

Karaman warnt vor Duell

Falls die Reise für Schalke sogar noch weiter gehen sollte, bis ins Achtelfinale, wären 847.544 Euro möglich. Im Viertelfinale steigt das Preisgeld auf 1,7 Millionen Euro und im Halbfinale auf 3,39 Millionen Euro. Wie in den vergangenen Jahren erhält der Zweitplatzierte dann 2,88 Millionen Euro und der Gewinner 4,32 Millionen Euro.

Klar ist aber: Schalke muss Schritt für Schritt denken. Zunächst steht jetzt das Duell gegen den Regionalligisten aus Leipzig an. Kapitän Kenan Karaman warnte höchstpersönlich vor dem Spiel: „Der Pokal schreibt seine eigenen Geschichten.“ Die Fans von S04 werden hoffen, dass ihr Team das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen wird. Doch so wie sich Trainer Miron Muslic auf Schalke bislang präsentiert hat, ist es kaum vorstellbar, dass er dies zulassen könnte.