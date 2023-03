Schalke-Talent Bozdogan verrät: Bei diesem Verein würde ich gerne spielen

Can Bozdogan hatte in der Abstiegs-Saison des FC Schalke 04 vor zwei Jahren den Sprung in den königsblauen Profikader geschafft. Er galt als großes Talent und war in der Alptraum-Saison einer der wenigen Hoffnungsschimmer bei S04. Seit dem Abstieg machte er kein Spiel mehr für Schalkes Profis. Jetzt spricht er über seine Zukunftspläne.

Nach dem Abstieg des FC Schalke 04 vor zwei Jahren wurde Can Bozdogan zunächst an Besiktas Istanbul ausgeliehen. Beim türkischen Topclub zeigte er starke Leistungen. Er war Stammspieler und sammelte sogar Erfahrung in der Champions League.

Schalke-Talent Bozdogan bei Leih-Stationen stark

Im Sommer 2022 kehrte er zu Schalke zurück. Der damalige Trainer Frank Kramer hatte offensichtlich keine Verwendung für den vielseitigen Mittelfeldspieler, und so wurde Bozdogan erneut für eine Saison ausgeliehen – diesmal an den FC Utrecht. Auch dort spielte der 21-Jährige stark auf, ehe ihn eine Knieverletzung vor wenigen Wochen zunächst außer Gefecht setzte.

Viele Schalke-Fans verfolgen die überzeugende Entwicklung des S04-Juwels mit Begeisterung und fragen sich: Wird Can Bozdogan in der kommenden Saison endlich wieder für S04 spielen? Das ist mehr als ungewiss. „Ich versuche immer das Beste aus meiner Situation zu machen“, sagt Bozdogan im Gespräch mit „Sport Bild“: „Dass Schalke mich ein zweites Mal verliehen hat und nicht mit mir plant, nehme ich nicht persönlich. Wenn meine Zukunft nicht bei Schalke liegt, dann eben woanders. So ist das Fußballgeschäft.“

Bozdogan: Von Schalke fest zu Utrecht?

Utrecht besitzt eine Kaufoption und sei sehr daran interessiert, den Mittelfeldmotor fest zu verpflichten, hieß es zuletzt. Von einem weiteren Engagement bei den Niederländern ist Bozdogan alles andere als abgeneigt: „Ich freue mich, in Utrecht zu sein, fühle mich aktuell sehr gut aufgehoben und kann mir sehr gut vorstellen, weiter beim FC Utrecht zu spielen. Ich spüre hier große Wertschätzung.“

Sein größter Traum wäre ein Wechsel zum FC Arsenal. „Ich würde sehr gerne in der Premier League spielen, das ist mein Ziel. Ich finde Arsenal cool“, verrät das Schalke-Talent: „Als Kind war ich mit meiner Familie in London. Während einer Stadtrundfahrt haben wir das Stadion besucht, ich war in der Kabine und sehr fasziniert. Seitdem mag ich diesen Klub besonders. Ich hoffe, dass ich irgendwann bei einem Verein wie Arsenal lande.“