Bulut-Transfer perfekt! Bereut Schalke 04 am Ende dieses Detail?

Lange hatte es sich angedeutet, nun ist es offiziell: Taylan Bulut verlässt Schalke 04 und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Besiktas Istanbul. In der türkischen Metropole unterschreibt der 19-Jährige einen Fünfjahresvertrag bis 2030.

Schalke 04 verliert damit zwar eines seiner größten Talente, allerdings generiert Königsblau somit auch die so dringend benötigten Transfererlöse, um einen möglichen Punktabzug zu vermeiden. Doch ein Transfer-Detail könnte S04 am Ende noch bitter bereuen.

Keine Weiterverkaufsbeteiligung für Schalke 04

Zu einer offiziellen Bestätigung einer Transfersumme ließ sich Schalke 04 am Samstag (16. August) nicht hinreißen, allerdings berichtete „Sky“ zwei Tage zuvor, dass sich Königsblau mit Besiktas auf eine Ablöse in Höhe von sechs Millionen Euro geeinigt habe. Eine stattliche Summe für Bulut, der im bisherigen Saisonverlauf noch nicht zu überzeugen wusste.

Das Problem: Wie „Sky“ weiter berichtet, beinhaltet der Bulut-Deal keine Weiterverkaufsbeteiligung. Damit entgehen Schalke 04 in Zukunft möglicherweise weitere, wichtige Einnahmen. Denn sollte Bulut in Istanbul überzeugen und in wenigen Jahren für viel Geld erneut den Besitzer wechseln, würde S04 von einem solchen Deal nicht profitieren. Ein solches Modell hatte sich allerdings zuletzt bei Malick Thiaw und dessen 40-Millionen-Wechsel zu Newcastle United ausgezahlt.

Baumann setzt auf schnelles Geld

Allerdings dürfte auch feststehen: Hätte sich S04-Sportvorstand eine Weiterverkaufsbeteiligung sichern wollen, hätte er sich wohl auf eine geringere Fixsumme für Bulut einlassen müssen. Und das wäre mit der aktuellen Schalker Situation wohl unvereinbar gewesen.

Letztendlich hat Schalke 04 mit dem Verkauf von Bulut wohl einen guten Deal eingefädelt. Es bleibt abzuwarten, ob sich in den letzten zwei Wochen des Transferfensters noch einmal was beim Revierklub tun wird.