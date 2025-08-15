Bulut vor S04-Abgang! Ist ER der ideale Nachfolger für Schalke 04?

Taylan Bulut steht auf Schalke vor einem Abgang. Trotz einer schwachen Rückrunde in der vergangenen Saison und einem zuletzt verloren Stammplatz unter Miron Muslic bekommt Königsblau wohl noch bis zu sechs Millionen Euro von Besiktas Istanbul (hier mehr dazu).

Frank Baumann erhält damit den so dringend benötigten Handlungsspielraum auf dem Transfermarkt. Derzeit dürfte die Scouting-Abteilung des Revierklubs vor allem nach einem Stürmer und einem direkten Ersatz für den abwandernden Bulut Ausschau halten. Wird Schalke vielleicht sogar in der Premier League fündig?

Schalke als Ausweg für da Silva Moreira?

Wohl nur wenige Fans des S04 werden schon einmal von dem Namen Eric da Silva Moreira gehört haben. Verwunderlich ist das nicht, schließlich ist der U19-Nationalspieler Deutschlands auf der großen Fußballbühne bislang kaum in Erscheinung getreten. Bis zum Sommer 2024 absolvierte der Rechtsaußen gerade einmal ein Profispiel für den FC St. Pauli.

Auch interessant: Ex-Schalke-Star Zalazar dreht auf! Er lässt sein Team jetzt jubeln

Für Nottingham Forrest dennoch Grund genug, den 19-Jährigen vor einem Jahr für eineinhalb Millionen Euro in die Premier League zu lotsen. Wirklich ausgezahlt hat sich der Wechsel für da Silva Moreira allerdings noch nicht. Gerade einmal fünf Pflichtspieleinsätze für die Profis stehen für den Deutschen nach einer Saison zu Buche. Zufrieden sein kann der Youngster damit wohl nicht. Geht es nun wieder zurück nach Deutschland?

Da Silva Moreira passt ins Schalke-Profil

Unwahrscheinlich ist das nicht, denn die Chancen auf Einsätze in Nottingham stehen aufgrund hochkarätiger Konkurrenz schlecht. Auf Schalke würde der flexibel einsetzbare Rechtsaußen dagegen voll ins System passen. Als rechter Schienenspieler scheint er wie gemacht für das laufintensive Spiel von Miron Muslic. Der Vorteil von da Silva Moreira: Im Gegensatz zu Adrian Gantenbein strahlt der 19-Jährige auch Torgefahr aus.

Dazu kommt: Ein für Schalke wirtschaftlich freundlicher Transfer in Form einer Leihe plus Kaufoption scheint in dieser Causa realistisch. Ein fester Wechsel wäre eher unwahrscheinlich, da er bei Nottingham noch einen Vertrag bis 2028. Es bleibt also abzuwarten, ob da Silva Moreira tatsächlich um Visier von S04-Boss Frank Baumann steht und eventuell sogar ein möglicher Bulut-Ersatz werden könnte.