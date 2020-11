Schalke 04: Fans klammern sich an letzten Strohhalm – DAS macht Hoffnung vor dem Gladbach-Spiel

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 versinkt derzeit im Chaos. Um der Lage noch etwas Positives abgewinnen zu können, benötigt es als königsblauer Fan derzeit eine große Portion Galgenhumor. Für alle anderen ist Leiden angesagt.

Nach nunmehr 24 sieglosen Bundesliga-Spielen in Folge fragen sich viele Schalke-Anhänger: Wie um alles in der Welt wollen wir je wieder ein Spiel gewinnen? Manch einer mag beim Blick auf die Statistik einen leichten Hoffnungsschimmer bekommen.

Schalke-Fans haben derzeit wenig Grund zur Freude. (Symbolbild) Foto: imago images / Poolfoto

Schalke 04 vor Gladbach-Spiel: Dieser Fakt macht Königsblau Hoffnung

Auf dem Papier scheint beim Blick auf den nächsten Gegner der Schalker zunächst alles klar sein. Borussia Mönchengladbach geht mit Rückendwind aus der Champions League zurück in die Bundesliga. 4:0 fertigte das Team von Trainer Marco Rose Schachtar Donezk am Mittwoch ab.

Für die Borussia ist es der zweite Kantersieg gegen die Ukrainer in Folge. Und nach dem ersten Sieg über Schachtar (6:0) setzte es für Gladbach im nächsten Bundesligaspiel eine Niederlage. Ein gutes Omen für Schalke?

Zugegebenermaßen sind die Vorzeichen etwas andere. Die Niederlage kassierte Gladbach bei Bayer Leverkusen, die nur einen Punkt hinter Tabellenführer Bayern München rangieren.

Schließt sich der Kreis gegen Borussia Mönchengladbach?

Doch als Schalke-Fan muss man sich derzeit an jeden möglichen Strohhalm klammern. Die sportliche Talfahrt begann schließlich auch in diesem Jahr nach einem überzeugenden 2:0-Sieg im Januar gegen: Borussia Mönchengladbach. Schließt sich also am Samstagabend der Kreis gegen die Fohlen-Elf?

Suat Serdar und Michael Gregoritsch ließen die Schalke-Fans im Januar jubeln. Foto: imago images/RHR-Foto

Vor dem Duell gegen die Borussia kann man den Schalker Verantwortlichen jedenfalls viel vorwerfen. Untätigkeit gehört dazu allerdings nicht. Denn in dieser Woche ging es rund auf Schalke. Zwei Spieler (Amine Harit und Nabil Bentaleb) suspendiert, Vedad Ibisevic komplett aussortiert und der Technische Direktor Michael Reschke gefeuert.

Den verbliebenen Spielern machte Trainer Manuel Baum mächtig Feuer unter dem Hintern. Womit der Schalke-Trainer vor dem Duell gegen Borussia Mönchengladbach seinen Jungs drohte, liest du hier >>> (ak)