Beben bei der Konkurrenz! Schalke 04 schaut genau hin

Auf Schalke ist man mit dem neuen Trainer Miron Muslic bisher durchaus zufrieden. Die Ergebnisse – mit drei Siegen und zwei Niederlagen – sind zwar bislang eher durchwachsen, doch die Einstellung scheint unter dem neuen Coach immer zu stimmen. Der Eindruck bleibt positiv.

Beim Nachbarn aus Bochum stimmte dagegen in dieser Saison bisher fast gar nichts. Ein Sieg und gleich vier Niederlagen lautet die ernüchternde Bilanz des Bundesliga-Absteigers. Jetzt zieht der Verein drastische Konsequenzen.

Es brennt bei der Schalke-Konkurrenz

Dieter Hecking muss als Bochum-Trainer die Koffer packen – und nicht nur er. Auch Geschäftsführer Dirk Dufner muss mit ihm gehen. Ein wahres Bochum-Beben in der 2. Bundesliga. Die jüngste Auswärtspleite in Paderborn (o:1) war für die Vereinsbosse offenbar der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Der Trend beim Absteiger ist einfach zu negativ.

Die Ziele des VfL Bochum waren in dieser Saison ganz andere. Der Verein wollte als Absteiger direkt wieder oben angreifen und um den Wiederaufstieg kämpfen. Hecking sollte als erfahrene Figur an der Seitenlinie dabei helfen. Doch dieser Plan ist kläglich gescheitert. Schalke blickt nun ganz genau auf den Konkurrenten aus dem Ruhrgebiet.

Bochum mit Neustart?

Schließlich profitieren Schalke und die anderen Spitzenteams aus der zweiten Liga bislang vom schlechten Saisonstart der Bochumer. Als Konkurrent im Rennen um die begehrten oberen Plätze präsentierte sich der VfL bislang überhaupt nicht. Doch das könnte sich nun ändern: Ein Trainerwechsel bringt bekanntlich oft neuen Elan und frischen Schwung mit sich.

Wird Bochum jetzt wieder angreifen können? Unklar ist noch, wer langfristig den Posten von Hecking übernehmen wird. Wie der VfL mitteilt, wird vorerst der U19-Coach David Siebers an der Seitenlinie stehen. Der VfL verabschiedete sich zudem auch auf offiziellem Wege von Hecking: „Der VfL Bochum 1848 bedankt sich sowohl bei Dieter Hecking, der die Blau-Weißen in einer prekären Situation in der vergangenen Saison übernommen und zunächst stabilisiert hatte.“

Wird Schalke bald schon wieder einen starken Konkurrenten mehr haben? Oder bleibt es für den VfL einfach eine verkorkste Saison? Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Bochum das Ruder herumreißen kann.