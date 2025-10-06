Schalke 04: Mega-Aufschwung dank Muslic – doch DAS kommt jetzt zur Unzeit

Mit diesem Saisonstart konnte wohl niemand rechnen. Miron Muslic hat bei seiner Verpflichtung bei den Fans nicht wirklich Euphorie entfacht – doch nach den ersten Spielen ist jetzt alles anders.

Schalke befindet sich nach acht Spielen auf Platz zwei und gilt nach diesem Saisonstart als waschechter Aufstiegsaspirant. Der Erfolg gegen Arminia Bielefeld untermauerte dies nochmal. Doch was jetzt folgt, kann Schalke überhaupt nicht gebrauchen.

Schalke wird von Länderspielpause aufgehalten

Gegen Arminia Bielefeld war es der dritte Sieg in Folge – und insgesamt schon der sechste in acht Spielen. Bei Schalke herrscht wieder Hoffnung. Muslic hat eine Mannschaft geschaffen, die wieder gewinnen und Euphorie entfachen kann. Doch das bleibt in der kommenden Woche erst einmal aus.

Denn die Länderspielpause steht an – vermutlich zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt für Schalke. Königsblau hat gerade einen Lauf und Selbstvertrauen, wie es der Verein schon lange nicht mehr hatte. Doch jetzt muss S04 erstmals wieder eine Woche pausieren, bevor man bei Hannover 96 zu Gast ist. Diese Pause kann Schalke gerade eigentlich überhaupt nicht gebrauchen.

Mehrere Schalke-Stars auf Reisen

So gut wie es zurzeit läuft, würde das Team von Muslic bestimmt einfach gerne weitermachen. Außerdem werden drei Säulen des aktuellen Teams selbst auch auf Länderspielreise sein. Abwehrkante Nikola Katic wird für das bosnische Team unterwegs sein. Mittelstürmer Moussa Sylla wiederum wird mit Mali verreisen. Youngster Vitali Becker darf außerdem wieder für die U20 von Deutschland spielen.

Länderspielpausen sind bei Trainern auch aufgrund von möglichen Verletzungen nie gerne gesehen. Muslic wird hoffen, dass seine Schalke-Stars alle fit zurückkehren – und dass die gute Form auch nach der Pause weiter anhalten wird.