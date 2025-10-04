Schalke 04 ohne Ben Manga – Baumann verrät wichtigen Plan

Schalke 04 geht ohne Ben Manga in die Zukunft. Frank Baumann hat den einstigen Kader-Architekten von Königsblau vor die Tür gesetzt. Zu groß waren wohl die Differenzen zwischen dem Sportvorstand und Manga.

Durch den Abgang des 51-Jährigen entsteht bei Schalke 04 allerdings auch eine Lücke im Bereich Scouting, die es in Zukunft für die Verantwortlichen zu füllen gilt. Nun verrät S04-Boss Baumann einen wichtigen Plan für die Zukunft.

Schalke 04: Baumann will Arbeit aufteilen

In seiner Zeit auf Schalke hatte Manga eine Menge zu tun. Der frühere „Perlentaucher“ von Eintracht Frankfurt arbeitete als Direktor Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede. Ein großer Aufgabenbereich für eine einzelne Person, dem Manga am Ende wohl nicht ganz gewachsen war. Bei Schalke 04 will man bei der Suche nach einem Nachfolger für Manga jedoch aus den Fehlern der Vergangenheit lernen.

Das hat Sportvorstand Baumann im Interview mit „Sky“ nun angekündigt. Demnach habe man im Verein zwei wichtige Stützpfeiler: Scouting und Kaderplanung sowie die hauseigene Knappenschmiede. Dort wolle man strukturell etwas verändern: „Wir wollen diesen Bereich auf mehrere Schultern verteilen.“ Aufgrund dessen habe man die Entscheidung getroffen, sich von Manga zu trennen.

Baumann als Interimslösung

Vorerst hat allerdings erst einmal Baumann selbst die Verantwortung für Mangas Aufgabenbereiche inne. Nicht zuletzt deswegen dürfte Schalke 04 daran gelegen sein, die Stelle schnellstmöglich nachzubesetzen.

