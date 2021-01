Schalke 04 an vertragslosem Julian Korb dran – auch diese 3 Stars gibt’s aktuell zum Nulltarif!

Die Kassen bei Schalke 04 sind bekanntlich klamm. Entsprechend muss Jochen Schneider kleine Brötchen backen. Doch der Druck aus den eigenen Reihen wächst. Mark Uth fordert nach dem 0:3 gegen Hertha BSC Berlin deutlich Verstärkungen. „Wir beziehungsweise die Verantwortlichen müssen auf dem Transfermarkt tätig werden. Wir brauchen Spieler, die uns sofort helfen“, sagte der Angreifer am Sky-Mikro.

Schalke 04: Julian Korb im S04-Visier

Kommen sollen neben Sead Kolasinac für die linke Seite auch ein Pendant für die rechte Seite, wo Kilian Ludewig mit Mittelfußbruch noch länger ausfällt.

Im Fokus von Schalke 04 soll laut „Bild“ Julian Korb sein. Der ehemalige U21-Nationalspieler ist seit seinem Engagement bei Hannover 96 seit vergangenem Sommer vereinslos. Für Gladbach und 96 machte Korb insgesamt 116 Bundesliga-Spiele, besitzt also genug Erfahrung. Ein interessanter Punkt: Korb lebt in Essen, hätte es nicht weit bis nach Gelsenkirchen. Korb würde also „für umme“ kommen.

Neuigkeiten zum FC Schalke 04:

Neben einem Rechtsverteidiger braucht es auch auf der Mittelstürmerposition Verstärkung. Youngster Matthew Hoppe fehlt die Erfahrung und Durchsetzungsfähigkeit. Um einen Neuen zu holen, sollen aber zunächst Rabi Matondo (vor Abgang zu Stoke City) und Ahmed Kutucu (bei Fenerbahce und Besiktas im Gespräch) abgegeben werden.

„Grundsätzlich brauchen wir auf den Außenpositionen druckvolle Spieler, die auch torgefährlich sind“, hatte Christian Gross nach dem Berlin-Spiel gesagt.

Welche Spieler könnte S04 im Winter günstig bekommen? Wir haben drei Spieler unter die Lupe genommen, die derzeit zum Nulltaruf zu kriegen sind.

Dimitri Oberlin:

Schnappt Christian Gross bei seinem Ex-Verein zu? Der Angreifer war aus Salzburg mit großen Hoffnungen nach Basel gewechselt. spielte hier in der Champions League gegen Manchester City oder Manchester United. Der 23-Jährige und der FC Basel hatten sich im Dezember getrennt und den Vertrag aufgelöst. Der Schweiz-Kameruner ist kein einfacher Profi. Wie „Nau.ch“ berichtet, soll Basel Oberlin rausgeworfen haben, weil der in einem Nobelhotel in Zürich randaliert hatte. Einer für Schalke?!

Fabian Johnson:

Der ehemalige Gladbacher ist seit vergangenen Sommer ohne Verein. Der 33-Jährige war bei Mainz 05 im Gespräch, doch daraus wurde nichts. Der Deutsch- Amerikaner, 57 Länderspiele für die USA, bringt vor allem auf den Außenbahnen, wo sich Christian Gross mehr Speed wünscht, Tempo mit.

Mario Mandzukic:

