Tickende Zeitbombe: Knallt es zwischen Amin Younes und Schalke 04?

Amin Younes ist raus! Vor einem Jahr als Hoffnungsträger zu Schalke 04 gewechselt, legte er eine ordentliche Debüt-Saison in Königsblau hin – doch unter Miron Muslic sieht er gar keine Sonne. Nun bestätigte der neue Trainer, was viele schon ahnten: Der Ex-Nationalspieler spielt beim S04 keine Rolle mehr.

Ein Schlag ins Gesicht für den kleinen Trickser. Und eine lauernde Gefahr. Schon in Frankfurt hatte Amin Younes einen solchen Rückschlag erlebt – und ging damit alles andere als souverän um. Er sorgte bis zur vorzeitigen Trennung für mächtig Ärger. Droht das bei Schalke 04 jetzt auch?

Raus bei Schalke 04 – behält Amin Younes die Ruhe?

„Amin Younes war kein einziges Mal ein Thema während der siebenwöchigen Vorbereitung, kein einziges Mal Thema in den ersten fünf Spieltagen. Auch bei uns intern ist er in dieser Art und Weise kein Thema.“ Mit diesen knallharten Worten hat Miron Muslic das Kapitel Younes vorerst und womöglich endgültig geschlossen (alle Infos). „Harte Wochen für mich“, gestand der Betroffene kurz darauf, versprach aber, die Situation anzunehmen und im Training weiter Gas zu geben (hier mehr dazu). Kriegt er das hin und bewahrt die Ruhe? Ein Blick auf seine Frankfurter Vergangenheit könnte den ein oder anderen daran zweifeln lassen.

2020 verzichtete der Flügelspieler auf viel Gehalt, um die Bank von Neapel gegen eine Chance bei der Eintracht einzutauschen. Die nutzte er, spielte in seiner ersten Saison bei der SGE eine gewichtige Rolle und schaffte es schnell in die Herzen der Fans. Parallelen zur heutigen Schalke-Zeit sind erkennbar – doch am Berger Feld wird man hoffen, dass sich der Rest der Geschichte nicht wiederholt.

In Frankfurt ließ er seinem Frust freien Lauf

Ein Gehaltsstreit zwischen Klub und Spieler sorgte dafür, dass Younes ausgebootet wurde. Die Liebe der Fans erlosch blitzartig – und auch der Spieler zeigte anschließend ein anderes, gar nicht schönes Gesicht. Erst soll Younes ohne Erlaubnis in die Türkei gereist sein, versäumte mehrere Trainingseinheiten und sei für den Verein nicht mehr erreichbar gewesen. Dann ließ er seinen Frust auch im Training raus. Berichten zufolge sorgte sein Benehmen für Frust bei seinen Teamkollegen. Er eckte immer wieder mit mieser Laune an, sogar von „unkontrollierten Wutausbrüchen“ war die Rede. Ein ganzes Jahr saß er daraufhin suspendiert auf der Tribüne.

Das könnte Schalke 04 gar nicht gebraucht. Derzeit herrscht im Klub die Ruhe, die man sich jahrelang so sehnlichst gewünscht hat. Einen Störenfried braucht da keiner – doch ausgebootet und mit mieser Laune ist Amin Younes wieder eine tickende Zeitbombe.