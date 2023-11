Ex-Schalke-Star schon wieder am Boden – großer Traum ist jäh zerplatzt

Saison-Aus für einen ehemaligen Spieler des FC Schalke 04! Schon bei den Knappen erlebte Alessandro Schöpf (hier mehr zu ihm lesen) sportlich keine Glanzzeit mit. Auch nach seinem Abgang wurde es nicht besser. Jetzt erwischt ihn die bittere Realität erneut.

Allerdings hat er sich nicht schwerwiegend verletzt, was zu einem verfrühten Saison-Aus geführt hätte. Nein, in den USA ist der Ex-Spieler des FC Schalke 04 mit seiner Mannschaft auf dem Platz gescheitert. Jetzt steht eine lange Pause an.

Ex-Schalker scheitert in den Playoffs

In der amerikanischen MLS tummeln sich einige Spieler, die einst in der Bundesliga aktiv waren. So zog es auch Schöpf vor einem Jahr nach Amerika. Mit den Vancouver Whitecaps kämpft er seitdem um Erfolge. In seiner Debütsaison verpassten Schöpf und seine Kollegen allerdings gleich mal die Playoffs. In diesem Jahr lief es besser.

Durch Platz sechs in der Regular Season löst man das Playoff-Ticket. Doch dort sollte für den ehemaligen Spieler von Schalke gleich Schluss sein. Gegen Los Angeles FC unterlag Vancouver im ersten Spiel des „Best of Three“-Modus gleich mal mit 2:5 – die Hoffnungen auf Erfolg waren gleich am Tiefpunkt.

Lange Pause für Schöpf

Und auch das zweite Spiel lief nur bedingt besser. Immerhin verlor man „nur“ 0:1 – aber man verabschiedete sich eben direkt aus dem Rennen um die Meisterschaft. Schöpf kam dabei in der 81. Minute zum Einsatz, konnte nicht mehr viel ausrichten und sah lediglich noch Gelb.

Schöpf und Vancouver sind raus. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Damit ist die Saison jäh beendet und auf Schöpf wartet eine lange Pause. Denn für ihn geht es in der MLS erst im März des kommenden Jahres wieder los. Bis dahin vergehen knapp vier Monate fußballfreie Zeit.

Rückschläge nach Schalke-Zeit

Damit setzt sich die Serie sportlicher Dämpfer für Schöpf fort. Er stand im Kader, als die Knappen 2021 aus der Bundesliga abstiegen. Es war seine letzte Saison in Gelsenkirchen. Anschließend wechselte er zu Arminia Bielefeld.

Doch auch hier ereilte ihn das Schalke-Schicksal. Auch bei den Ostwestfalen erlebte er einen Bundesliga-Abstieg. Seitdem schnürt er die Schuhe in Vancouver. Dort ging es jetzt immerhin etwas weiter. Glücklich dürfte man über das Playoff-Aus trotzdem nicht sein.