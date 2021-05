FC Schalke macht es offiziell! Er soll den Laden in der neuen Saison dichthalten

Es wird fleißig gewerkelt dieser Tage bei Schalke 04. Während andere Klubbosse Urlaub genießen können, haben die S04-Macher allerhand zu tun. Innerhalb kurzer Zeit muss der Kader für die zweite Liga zusammengestellt werden.

Schalke 04 hat einen neuen Abwehrboss gefunden. Foto: imago images/Sportfoto Rudel

Schalke 04 auf der Suche nach neuem Abwehrchef fündig geworden

Immerhin das Gerüst der neuen Mannschaft von Schalke 04 nimmt Formen an. Mit Danny Latza (Mainz), Victor Palsson (Darmstadt) und Simon Terodde (HSV) stehen drei schlagkräftige Neuzugänge zur Verfügung. Florian Flick hat einen Profivertrag unterschrieben, Michael Langer seinen Vertrag verlängert.

Auf der Suche nach einem neuen Abwehrchef sind Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor Rouven Schröder nun beim VfB Stuttgart fündig geworden.

+++ FC Schalke 04: Katastrophen-Start in Liga 2? Dieses Szenario droht Königsblau +++

Marcin Kaminski wechselt ablösefrei zu den Knappen. Er erhält einen Zweijahresvertrag bei S04 erhalten. Zuvor hatte bereits der „kicker“ vom Interesse am Polen berichtet.

„Wir freuen uns sehr, mit Marcin Kaminski einen weiteren Ankerspieler für die neue Schalker Mannschaft gefunden zu haben“, sagt Peter Knäbel, Vorstand Sport und Kommunikation. „Sportlich überzeugt er durch seine Defensivqualitäten sowie sein variables Aufbauspiel, außerdem bringt Marcin eine große Portion Erfahrung – speziell in Drucksituationen – mit. Er wird eine große Bereicherung für unser Team sein.“

Willkommen auf Schalke, Marcin #Kaminski! 👋



Der polnische Innenverteidiger kommt ablösefrei vom @VfB zum #S04 🔁 — FC Schalke 04 (@s04) May 27, 2021

Kaminski musste nicht lange überlegen

„Als die Anfrage von Schalke kam, musste ich nicht lange überlegen“, schwärmt Kaminski. „Ich wollte unbedingt Teil der neuen Mannschaft werden, die Fans und Verein wieder sportlich bessere Zeiten bringen soll. Um das zu schaffen, müssen wir vom ersten Tag an fokussiert arbeiten.“

FC Schalke 04: Ein Rückschlag scheint Form anzunehmen. Foto: imago images/RHR-Foto

Sein großes Plus: Kaminski passt als ablösefreier Spieler genau ins Profil der Knappen. Der 29-Jährige kam 2016 von Lech Posen nach Stuttgart. In dieser Saison kam er nur fünfmal zum Einsatz beim VfB. Er gilt als verletzungsanfällig und zuletzt fehlte ihm nach einem Kreuzbandriss etwas das Tempo für die Bundesliga.

---------------

Mehr News zum FC Schalke 04:

1. FC Köln – FC Schalke 04: Heftige Ausschreitungen! Polizisten, Fans und Journalist verletzt

FC Schalke 04 abgestiegen! Video sorgt für Gänsehaut – „Heulen hilft nicht“

FC Schalke 04: Comeback-Gerüchte! Kehrt er zurück zu S04?

---------------

Marcin Kaminski kam in dieser Saison nur zu fünf Bundesliga-Einsätzen. Foto: IMAGO / Contrast

In der Zweitligasaison zuvor und bei einer Leihe bei Fortuna Düsseldorf bewies Kaminski aber, dass er auf jeden Fall gehobene Zweitliga-Qualität mitbringt. Und er weiß, wie man aufsteigt: Mit Stuttgart stieg Kaminski bereits in der Saison 2017/18 und im vergangenen Jahr in die Bundesliga auf. Der Pole freut sich auf die neue Station: „Die Atmosphäre war immer super hier. Ich habe mit Stuttgart, aber auch mit Düsseldorf hier gespielt, du hast direkt gemerkt, wo du bist. Ich hoffe, dass in der nächsten Saison sie uns helfen können, wieder zurück in die 1. Liga zu kommen“, so Kaminski im Vereins-TV.

+++ Schalke 04 gratuliert IHM: Fans laufen Sturm – „Unangenehm“ +++

Auch Mai ein Kandidat?

Ein weiterer Name, der vom „kicker“ ins Spiel gebracht wird, ist U21-Nationalspieler Lars Lukas Mai. Der Bayern-Spieler war zuletzt an Darmstadt 98 ausgeliehen, auch der Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf sollen interessiert sein.

Rückschlag bei der Kaderplanung?

Weitere Neuzugänge dürften auch davon abhängen, ob Schalke 04 Ablösen aus Spielerverkäufen erzielt. Ozan Kabak galt als sicherer Verkaufskandidat. Doch eine Entscheidung könnte die Planung nun durcheinanderbringen.

Als einer der gefragtesten Profis gilt Suat Serdar. An ihm sollen mehrere Bundesligisten interessiert sein. (ms)