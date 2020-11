Schalke 04 winken satte Einnahmen! Bringen diese Abwehr-Asse dem S04 die dringend nötige Kohle?

Dass der FC Schalke 04 nicht unbedingt die Spendierhosen an hat, ist hinreichend bekannt. Das zeigte sich auch in diesem Sommer, als die Gelsenkirchener nur zwei Millionen Euro für Neuzugänge ausgaben.

Um die Mannschaft in Zukunft verstärken zu können, muss also dringend frisches Geld her. Da passt es doch gut, dass zwei S04-Abwehr-Asse gerade bei einem Premier League-Klub hoch im Kurs stehen.

Schalke 04: ER weckt Interesse in England

Denn niemand Geringeres als der aktuelle englische Meister aus Liverpool hat laut eines Berichts der „Sport Bild“ Interesse an Malick Thiaw angemeldet. Der 19-Jährige weiß in den letzten Spielen auf sich aufmerksam zu machen.

Gegen den VfB Stuttgart traf er zur 1:0-Führung. Im anschließenden DFB-Pokal-Spiel gegen Schweinfurt stand Thiaw dann sogar in der Startelf – auch wenn er zur Halbzeitpause wieder ausgewechselt wurde.

Mit dem Kopf erzielte Malick Thiaw den Führungstreffer gegen den VfB Stuttgart. Foto: imago images / Poolfoto

Thiaw hat beim S04 einen langfristigen Vertrag

Der Youngster verlängerte seinen Vertrag auf Schalke erst im Juli bis 2024. Eine Ausstiegsklausel soll es darin nicht geben. Und in Gelsenkirchen ist man von Thiaws Qualitäten überzeugt.

„Malick hat unbestritten ein großes Potenzial, durfte in der vergangenen Saison schon erste Einsatzzeiten in der Bundesliga sammeln“, sagte Sportvorstand Jochen Schneider seinerzeit anlässlich der Vertragsverlängerung.

Auch ER steht auf dem Zettel des FC Liverpool

Das Gleiche gilt für Ozan Kabak. Schon in der Vergangenheit wurde der Klub von Jürgen Klopp mit dem 20-Jährigen in Verbindung gebracht. Auch er besitzt bei S04 einen Vertrag bis 2024.

Ozan Kabak gemeinsam mit Rabbi Matondo und Malick Thiaw beim S04-Training. Foto: imago images / Team 2

Sollte der FC Liverpool bei beiden Akteuren ernst machen, müssten sie also wohl tief in die Tasche greifen. Schalke jedenfalls dürfte in den Verhandlungen hart bleiben.

Anders als bei Joel Matip, der 2016 ablösefrei zu den „Reds“ wechselte, hat man nämlich diesmal die besseren Karten in der Hand. (mk)