Horror-Abstieg wie einst Schalke 04? Dieser Anblick bereitet S04-Fans Sorgen

Während es bei Schalke 04 derzeit steil bergauf geht, haben es die beiden deutschen Fanfreunde der Königsblauen nicht leicht. Der 1. FC Nürnberg hat einen bösen Fehlstart hingelegt – und auch bei den neuen Freunden aus Mönchengladbach sieht es derzeit ziemlich düster aus.

So mancher Fan von Schalke 04 sorgt sich vor allem bei Borussia Mönchengladbach um Zustand von Team und Verein – und sieht Parallelen zum Horror-Abstiegsjahr seiner Knappen 2020/21.

Schalke-Fans sorgen sich um Freunde aus Gladbach

Sieglos, Schlusslicht, Sorgenfalten – bei Borussia Mönchengladbach geht bereits nach wenigen Spieltagen die Abstiegsangst um. Die „Fohlen“ verlieren nicht nur Spiel um Spiel, sie präsentieren sich dabei auch immer wieder desolat. Beim 4:6 nach zwischenzeitlichem 0:6 im Heimspiel gegen Frankfurt sahen die Gans über die längste Zeit einen völlig leblosen Haufen in weißen Trikots.

Eine heftige Negativspirale, die nicht gerade erst begonnen hat. Schon länger wurden Warnsignale überhört, Fehler in der Kaderplanung und auch bei der strategischen Ausrichtung gemacht. Ein längst angezählter Gerardo Seoane wurde mit in die neue Saison geschleppt und galt für alle Kicktipp-Spieler als sicherer Bonustipp für die erste Trainerentlassung. Verhindert wurde das nur durch Leverkusens Ärger mit Erik ten Hag.

Abwärtsspirale wie einst auf Schalke

Inzwischen ist Seoane weg, doch auch Interimstrainer Eugen Polanski konnte bislang nichts ausrichten. Das Team wirkt eklatant falsch zusammengestellt und leblos. Und es gibt vorerst kaum Hoffnung auf Besserung. Schon jetzt sehnen sich viele Borussen auf das Ende der Hinrunde, damit man auf dem Winter-Transfermarkt versuchen kann zu retten, was noch zu retten ist. Inzwischen gilt Borussia Mönchengladbach aber schon als ernstzunehmender Abstiegskandidat.

Viele Parallelen zum Albtraum-Abstieg des FC Schalke 04 in 2020/21. Beschleunigt durch die Coronakrise wurde der S04 in einen Abwärtsstrudel gerissen, der sich durch nichts mehr aufhalten ließ. Auch damals war es eine schleichende Verschlechterung der Mannschaft über Jahre, falsche Entscheidungen bei Transfers, Trainern und sportlich Verantwortlichen und schließlich auch einer Mannschaft, die inhomogen wirkte und nicht als solche auftrat. Jeder, das Gefühl hat man in Gladbach heute auch, ist mit sich selbst beschäftigt. Ein Spirit ist nicht zu erkennen.

Auch viele Schalke-Fans sehen mit Blick zu den Fanfreunden aus Mönchengladbach diese Parallelen und warnen. Einige Reaktionen aus dem Netz: