Nächster Abgang bei Schalke 04! S04 macht es offiziell

Schalke 04 ist trotz des geschlossenen Transferfensters weiter darum bemüht, seinen Kader massiv zu verkleinern. Die ein oder andere Kaderleiche soll den Verein nach Möglichkeit noch verlassen, denn in zahlreichen Ländern sind Transfers noch erlaubt.

Nun profitiert Schalke 04 von diesem Umstand und kann einen weiteren Abgang offiziell machen. Im zweiten Anlauf ist sein Wechsel nun endlich gelungen.

Pape Meissa Ba verlässt Schalke 04

Erst vor wenigen Wochen platzte sein Wechsel zu den Queens Park Rangers, jetzt geht es stattdessen nach Polen: Pape Meissa Ba verlässt Schalke 04 nach nur einem halben Jahr und wechselt zum polnischen Erstligist Widzew Lodz. Über die Ablöse machte Königsblau in einer Mitteilung keine Angaben. Zuletzt wurde allerdings vielerorts davon berichtet, dass Schalke 04 Ba zum Nulltarif ziehen lässt.

Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder gab in Zuge des Deals zu Protokoll: „Pape wusste, dass er es bei uns in dieser Saison schwer hat, auf die von ihm erhoffte Spielzeit zu kommen. Nach sehr offenen Gesprächen über seine Perspektive haben wir gemeinsam nach einer Lösung gesucht und sie nun gefunden. Für seinen weiteren Weg wünschen wir Pape privat und sportlich alles Gute und danken ihm für seine Zeit auf Schalke.“

Schalker Kader schrumpft

Schalke 04 dürfte durch den Deal einiges an Gehalt einsparen. Auch ohne eine Ablösesumme hat Königsblau hier also einen gutes Geschäft gemacht. Dazu kommt: Der ohnehin viel zu große Kader des S04 wird damit um einen Spieler kleiner.

Auch ohne Pape Meissa Ba hat Schalke zudem noch ausreichend Alternativen auf der Stürmerposition. Mit Moussa Sylla, Peter Remmert, Emil Hojlund, Bryan Lasme und Neuzugang Christian Gomis stehen gleich fünf Neuner zur Verfügung.

