Baumanns Geniestreich bei Schalke 04 – wird er zum finanziellen Befreiungsschlag?

Die Fans von Schalke 04 erleben derzeit eine völlig neue Gefühlswelt. Nach dem ungebremsten Absturz bis in den Abstiegskampf der 2. Bundesliga geht es plötzlich steil bergauf. Miron Muslic wird immer mehr zum S04-Helden – doch nicht nur er hat geliefert.

Auch Frank Baumann darf sich feiern. Für seine Trainer-Wahl, aber auch so manchen Goldgriff auf dem Transfermarkt. Einer sticht dabei heraus – und der Geniestreich des neuen Schalke-Bosses könnte auch finanziell zu einem großen Befreiungsschlag werden.

Schalke 04 feiert Baumanns Transfer-Geniestreich

Schalke 04 an der Tabellenspitze – das haben selbst die kühnsten Optimisten nicht kommen sehen. Doch in Gelsenkirchen greifen plötzlich alle Rädchen ineinander. Frank Baumann hat als neuer S04-Boss auf Anhieb mehrere goldrichtige Entscheidungen getroffen. Die größte war dabei durchaus riskant. 700.000 Euro Ablöse zahlte der Klub trotz seiner hohen Schulden für Trainer Miron Muslic. Und das zahlt sich bislang voll aus.

Muslic lässt Spieler durchstarten, die auf Schalke bislang große Probleme hatten. Adrian Gantenbein ist ein Paradebeispiel (hier mehr dazu), aber auch Felipe Sanchez, Jannik Bachmann und weitere Profis sind nicht wiederzuerkennen. Doch Baumann bewies auch auf dem Spieler-Transfermarkt ein glückliches Händchen.

Keine Ausstiegsklausel: Bringt El-Faouzi die fette Kohle?

Soufiane El-Faouzi entwickelt sich zu einem wahren Königstransfer. Für 200.000 Euro aus der 3. Liga gekommen, brilliert er als Schaltzentrale, Pferdelunge, Vorlagengeber und spielte sich in Rekordzeit auf die Wunschzettel größerer Vereine. Eine angebliche Ausstiegsklausel bescherte den Fans Bauchschmerzen – doch auch diese Sorgen lösten sich nun in Luft auf. Laut übereinstimmender Medienberichte gibt es eine solche Klausel nämlich gar nicht. Die Ablöse für den Newcomer wäre damit frei verhandelbar.

Geht der kometenhafte Aufstieg von El-Faouzi weiter, blüht dem FC Schalke 04 also eine satte Geldsumme. Im Dauer-Kampf gegen Schulden und Punktabzüge könnte ein Verkauf – so schmerzhaft er sportlich mal wieder wäre – ein finanzieller Befreiungsschlag sein, der Königsblau Luft und Handlungsspielraum an anderen Fronten verschafft. Baumanns Geniestreich sei Dank.