SC Paderborn gegen FC Schalke 04 im Live-Ticker: Kann S04 gegen den bisher ungeschlagenen SCP siegen?

Die Länderspielpause ist zu Ende und der 2. Bundesliga geht weiter. Unter anderem treffen der SC Paderborn und der FC Schalke 04 aufeinander.

Der SC Paderborn ist in dieser Saison aktuell noch ungeschlagen. Das möchte der FC Schalke 04 am Sonntag dann natürlich ändern.

SC Paderborn – FC Schalke 04 im Live-Ticker: Kann der S04 dem SCP die erste Niederlage zufügen?

Du willst immer auf dem Laufenden bleiben? Wir begleiten SC Paderborn – FC Schalke 04 im Live-Ticker und versorgen dich mit allen wichtigen Informationen.

In der 2. Bundesliga empfängt der SC Paderborn den FC Schalke 04. Foto: IMAGO / Sven Simon

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

--------------------------------------

Spielinfos zu SC Paderborn gegen FC Schalke 04:

Anpfiff: Sonntag, 12. September 13.30 Uhr

Stadion: Benteler-Arena (Paderborn)

----------------------------------------

SC Paderborn – FC Schalke -:- (-:-)

Tore:

---------------------------------------

Voraussichtliche Aufstellungen:

Paderborn: Huth – Yalcin, Hünemeier, van der Werff – Ma. Schuster, Schallenberg – Justvan, Marcel Mehlem, Colling – Pöger, Michel

Schalke: Fährmann – Thiaw, Flick, M. Kaminski – Churlinov, Palsson, Ouwejan, Zalazar, Drexler – Terodde, Bülter

----------------------------------------

11.23 Uhr: In der Tabelle belegt der SC Paderborn aktuell mit elf Punkten den 2. Platz. Die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok gewann bisher drei Partien, spielte zweimal Remis und ist noch ungeschlagen. Schalke liegt mit sieben Zählern auf Rang neun.

10.55 Uhr: Gegen Paderborn muss der S04 neben Danny Latza, Salif Sane auch auf Blendi Idrizi verzichten, der aufgrund einer Verletzung ausfällt. Ko Itakura hingegen hat Teile des Trainings mitmachen können und ist eine Option fürs Spiel.

9.23 Uhr: In der Länderspielpause haben sich die Spieler des FC Schalke 04 etwas zurückgelehnt – so sehen es jedenfalls die Fans. Insgesamt sechs Tage frei standen in den zwei Wochen auf dem Papier. Zu viel für die Fans. Auf der Pressekonferenz sprach Dimitrios Grammozis Klartext und klärte auf.

-----------------------------------------

Mehr News zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Bei diesem Anblick sind die Fans aus dem Häuschen – „Endlich“

FC Schalke 04: Trainer greift hart durch – Ex-S04-Star aus dem Team geworfen

FC Schalke 04: Ex-S04-Star vor Rückkehr! Spielt er jetzt HIER?

-----------------------------------------

Samstag, 8 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die Partie zwischen SC Paderborn und FC Schalke 04. Welches Team findet nach der zweiwöchigen Pause gleich wieder in die Spur?