Neue Hoffnung für S04-Flop? Leih-Talent wird zum gefeierten Mann

Verpflichtung beim S04 im vergangenen Sommer, mangelnde Spielzeit im königsblauen Trikot. Leihgeschäfte als Lösung? Bereits in der absolvierten Rückrunde spielte Martin Wasinski für Jong Genk in der zweiten belgischen Liga. In dieser Saison wird es für den 21-Jährigen sogar noch heimischer.

Denn S04 leiht den gebürtigen Belgier in seine Geburtsstadt Lüttich aus – ebenfalls in die Challenger Pro League. Dort standen in der englischen Woche zwei echte Härtetests für die Lütticher rund um Wasinski an. Am Sonntag (18. September) ging es zu Hause gegen Lommel SK im Duell Sechster gegen Vierter, ehe man unter der Woche (24. September) man beim Tabellenführer aus Beveren bestehen musste.

S04-Leihgabe mit wichtigem Sieg

Nach einer bitteren 1:2-Niederlage beim SK Beveren konnte das Team um Wasinski im Verfolgerduell einen wichtigen 1:0-Erfolg erzielen und so bis auf einen Punkt an Lommel heranrücken. Doch für alle Schalker die wohl wichtigere Frage: Wie schlägt sich Wasinski in seiner „neuen“ Heimat?

Ausgezeichnet. Den Siegtreffer von Oumar Diouf zum 1:0 bereitete die S04-Leihgabe vor. Wasinskis zweiter Scorerpunkt in dieser Saison nach einem Treffer im Pokal gegen den FC Gullegem (5:1). Die Vielseitigkeit im Spiel des Verteidigers zeigt sich bereits früh. Flexibel einsetzbar, bekleidet der 21-Jährige aktuell die rechte Position in Lüttichs Viererkette – und zwar als Stammspieler.

Stammspieler Wasinski

Seit seiner Leihe stand Wasinski in jedem Ligaspiel über 90 Minuten auf dem Feld. Gilt somit schon früh in der Saison als gesetzter Anker in der Lütticher Verteidigung. Und auch seine ersten Impulse in das Offensivspiel der Belgier sollten auf Schalke Anklang finden.

Bei einer möglichen Rückkehr zum S04 passen diese genau in das Anforderungsprofil eines Außenverteidigers unter Miron Muslic. Wie das beste Beispiel, Finn Porath, erst gegen Greuther Fürth (1:0) unter Beweis stellen konnte. Doch ob Wasinski nochmal im blauweißen Trikot auflaufen wird, bleibt offen. Lüttich besitzt eine Kaufoption.