Trainer-Ikone ist überzeugt: S04-Transfer „kann zu explosionsartiger Leistungsentwicklung führen“

S04 hat sie, die Kämpfer: Timo Becker, Nikola Katic, Hassan Kurucay, Sofiane El Faouzi. Die Transferpolitik in diesem Sommer deckt die Abwehrkette und das defensive Mittelfeld nahezu voll umfassend ab. Auch den Abgang von Taylan Bulut konnten die Schalker Verantwortlichen mit der Verpflichtung von Finn Porath schnell auffangen. Im DERWESTEN-Interview spricht Trainer-Ikone Peter Neururer davon, dass aufgrund des „grauenvollen Defensivverhaltens im letzten Jahr die bisher geholten Defensivspieler absolut nötig waren“.

Auch durch sie sei „die Mentalität in der Mannschaft“ in den ersten beiden Ligaspielen geweckt worden. Dennoch sorge die Tatsache wiederum für ein typisches Problem beim S04: „Die daraus entstandene Erwartungshaltung ist fußballerisch nicht realistisch“, so der ehemalige Schalker Trainer. Noch sei die Kaderqualität „maximal Durchschnitt“. Dies könne sich aber mit einer einzigen Verpflichtung ändern.

S04 braucht „kreativen Zehner“

„Kommt noch ein Offensivspieler dazu, ein kreativer Zehner und Spielgestalter, der genau diesen Unterschied ausmacht, kann das mit einem Schlag komplett anders sein“, betont Neururer im Gespräch mit dieser Redaktion. Und der Ex-Trainer und S04-Fan geht sogar noch einen Schritt weiter.

„Dann kann die Leidenschaft, die jetzt entwickelt wurde, zu einer explosionsartigen Leistungsentwicklung führen, die dir in der zweiten Liga alle Möglichkeiten öffnet“, schwärmt Neururer. Die Analyse dürfte sich mit der allgemeinen Fan-Auffassung decken.

+++Hartes Urteil vor Schalke – Bochum+++

Defensiv stabil, Stürmer auch auf Top-Niveau – nur das Verbindungsstück zwischen defensivem Mittelfeld und Angriffszentrum fehlt. Einer, der Chancen kreieren und Mitspieler konstant in Szene setzen kann. Doch können die S04-Verantwortlichen in diesem Sommer noch den geeigneten Kandidaten finden?

Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Schwachstelle wurde behoben

Hier sollte erneut an die Erwartungshaltung appelliert werden. In einer finanziell anspruchsvollen Situation konnten auf Schalke bereits starke Transfers für die ausgemachte Schwachstelle, die Defensive, getätigt werden. Diese zu stabilisieren, galt von Beginn an als größte Aufgabe für Miron Muslic. Das nötige Personal dafür hat er.

Mehr S04-News:

Zusätzliche Neuverpflichtungen wären aufgrund der S04-Finanzen schon eher als Bonus zu verbuchen. Doch noch ist etwas Zeit auf dem Transfermarkt. Hat Schalke also alles richtig gemacht? Neururers treffende Antwort darauf: „Das kann ich erst dann sagen, wenn ich weiß, wie die Mannschaft nach der Transferperiode aussieht.“