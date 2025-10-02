Nächster Muslic-Kniff? S04-Coach deutet dicke Überraschung an

Ein Sieg vor der Länderspielpause ist beim FC Schalke 04 traditionell wichtig, um anschließend zwei Wochen in Ruhe arbeiten zu können. Dass aber jetzt selbst mit einer Niederlage gegen Bielefeld eher keine Unruhe ausbrechen würde, unterstreicht die hervorragende Arbeit, die Miron Muslic bisher bei S04 leistet.

Dennoch ist die Maßgabe beim Spiel gegen den Pokalfinalisten der Vorsaison klar: Ein Sieg soll her. Das muss allerdings ohne Christian Gomis geschehen. Der S04-Neuzugang hat sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen (hier mehr dazu lesen). Doch Muslic hat schon mögliche, spannende Alternativen im Kopf.

S04: Wer ersetzt Gomis?

Das ein oder andere Mal hat Muslic schon in die taktische Trickkiste gegriffen und überraschende Entscheidungen für seine Aufstellung getroffen. Am Sonntag (5. Oktober) könnte das wieder nötig sein. Denn mit Gomis geht Muslic ein Spieler abhanden, den er bisher immer in die Startelf beorderte und der seine Rolle als einer von zwei Zehnern gut ausfüllt.

Wer also läuft auf der Alm an der Seite von Kapitän Kenan Karaman im offensiven Mittelfeld auf? Große Sorgen, niemanden zu finden, macht sich der S04-Coach dabei nicht. „Aus meiner Sicht haben wir drei, vier verschiedene Möglichkeiten, wie wir ihn ersetzen können“, meint Muslic auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Dabei komme es vor allem auf den eigenen Matchplan an. „Für uns ist entscheidend, das Profil so zu wählen, wie wir das Spiel angehen und starten wollen, aber auch zu berücksichtigen, wie wir das Spiel beenden wollen“, erklärte er. Und da habe er einige gute Optionen.

Überraschung mit Porath?

Genauer ins Detail wäre Muslic dann gar nicht mehr gegangen, wäre er nicht noch mit einem konkreten Namen konfrontiert worden: Finn Porath. Der Neuzugang aus Kiel ist eigentlich auf der rechten Schiene zu Hause, schoss gegen Fürth nach seiner Einwechslung das goldene Tor.

Doch Porath ist durchaus auch in der Lage als Zehner zu agieren. „Ich hatte drei bis vier Möglichkeiten aufgezählt, wie wir Christian ersetzen können, eine davon ist auch Finn“, bestätigte der S04-Coach lachend, „deswegen mag ich sein Profil“. Porath könnte gegen Bielefeld also der nächste taktische Schalke-Coup werden. Doch vielleicht hat Muslic noch jemand ganz anderes im Hinterkopf.