Eine Stadt erstrahlt in blau und weiß! Schalke-Fans sorgen für irre Szenen

Dass die S04-Fans dieses Motto nicht nur in der eigenen Stadt umsetzen können, ist längst bewiesen. Das nächste Beispiel dürfte das Auswärtsspiel in Hannover (17. Oktober) bieten, bei dem rund sechs bis acht Tausend Schalker erwartet werden. Doch auch die Länderspielpause nutzen die blauweißen Fans, um ihren Klub international gebührend zu vertreten.

Schon lange erstrahlten die Farben Blau und Weiß nicht mehr auf der europäischen Bühne. Und auch die Schalke-Fans scheinen die länderübergreifenden Auswärtsfahrten zu vermissen. Denn das Testspiel in Dublin gegen den Bohemian FC (11. Oktober) wird für viele zur blauweißen Pilgerfahrt.

Schalke-Fans in Dublin präsent

Sticker in der Stadt, friedliche Fans in den irischen Kneipen und überall die Farben Blau und Weiß. Schon vor Anpfiff des Testspiels gegen den Erstligisten aus Dublin ist die Stimmung in der gesamten Stadt großartig. Rund 2.000 Schalker sollen in die irische Hauptstadt gereist sein – zu einem Testspiel!

Baumann krempelt Schalke weiter um

Auch die ersten Bilder der Stadionanreise sind vom Fanmarsch und blauweißen Farben geprägt ähnlich der Anblick im Stadion. Hier stellt Bohemian FC den Gästefans sogar eine extra Tribüne, damit den mitgereisten Schalkern genug Platz geboten werden kann. Das Resultat: Von 4.500 Plätzen im Stadion erstrahlen rund 2.000 in Blau und Weiß. Sogar organisierter Support schallt durchs kleine Stadion im Norden Dublins.

Muslic nimmt Testspiel ernst

Sportlich dürfen sich die mitgereisten Schalker insbesondere auf einige junge Talente freuen. Die Aufstellung zeigt allerdings auch: Miron Muslic nimmt das Spiel ernst und setzt gegen Bohemian FC auch auf gestandene Stammspieler (mehr aktuelle Infos in unserem Live-Ticker).

Und auch wenn der Sport für viele S04-Fans an diesem Wochenende nicht im Vordergrund stehen dürfte, bieten sie gerade den jungen Spielern eine exzellente Atmosphäre für ein mögliches Debüt. Ab kommender Woche gilt die volle Konzentration dann wieder dem Alltag in der zweiten Bundesliga und dem Spiel gegen 96.