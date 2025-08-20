Schalke 04 macht Mega-Ankündigung offiziell – und erfüllt großen Fan-Wunsch

In dieser Saison gab es beim FC Schalke 04 schon einige Neuerungen, auf die sich die Anhänger einstellen mussten. Nicht alle Veränderungen kamen gut an. Aber auf diese Verkündung des Revierklubs freuen sich viele Fans.

Denn wie der FC Schalke 04 verkündet hat, wird es erstmalig eine Parkstadion-Dauerkarte geben. Damit haben die S04-Fans die Möglichkeit, die Testspiele der Lizenzmannschaft, die Begegnungen der Knappenschmiede und auch der S04-Frauen zu sehen. Allerdings sind Pokalpartien sowie Endrundenspiele der Knappenschmiede- und Frauenteams nicht enthalten.

Schalke 04 macht große Ankündigung

Wie der FC Schalke 04 mitteilt, kostet die Parkstadion-Dauerkarte für die laufende Spielzeit 75 Euro und ist sofort im Service Center sowie an der Tageskasse im Parkstadion erhältlich. Mit dieser Saisonkarte konnte der Traditionsverein aus Gelsenkirchen einen großen Wunsch der Vereinsmitglieder erfüllen.

Denn die Dauerkarte war immer wieder ein Gesprächsthema, wenn die Mitglieder in Dialog mit dem Verein getreten waren. Nun wurde diese Forderung erfüllt, worüber sich viele Fans schon in den sozialen Netzwerken freuen.

Auch der Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann freut sich über das neue Angebot für die S04-Fans. „Mit der Einführung des Saisontickets für das Parkstadion erfüllen wir den Wunsch vieler Schalker. Sie erhalten zukünftig automatisch Zugang zu den spannenden Partien unserer Nachwuchs- und Frauen-Teams, die vor der altehrwürdigen Kulisse ihre Spiele austragen dürfen. Gleichzeitig erhoffen wir uns, dass wir damit noch mehr Schalkerinnen und Schalker für einen Besuch dieser Begegnungen begeistern und ins Parkstadion locken können.”

Dauerkarte für Parkstadion direkt erhältlich

Und die Fans des FC Schalke 04 können sich über spannende Spiele der U23 in der Regionalliga-West, die DFB-Nachwuchsliga der U19 und U17 sowie die Spiele der Frauenteams freuen. Dort geht es für die Mannschaften der Königsblauen immer wieder um wichtige Punkte.

Für Fans, die sich eine Dauerkarte holen wollen, besteht die Möglichkeit, den Namen auf die Dauerkarte drucken zu lassen. Das ist jedoch lediglich im Service Center und nicht an der Tageskasse im Parkstadion umsetzbar, erklärt der S04.

Weiter heißt, dass auch die Preisstruktur für Einzeltickets im Parkstadion angepasst wurde. Für die Spiele der U23 liegt der Eintritt ab sofort bei zehn Euro für Vollzahlerinnen und Vollzahler sowie fünf Euro ermäßigt. Für Begegnungen der U19, U17 und Frauenmannschaft beträgt der Eintritt fünf Euro, ermäßigt drei Euro. Die Ermäßigung gilt für Mitglieder, Jugendliche, Kinder, Fans mit Behinderung sowie für Inhaberinnen und Inhaber einer Dauerkarte.

