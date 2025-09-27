Gewissheit bei Timo Becker! Bittere Befürchtungen von S04 bewahrheiten sich

„Mentalitätsmonster“, „Von dem kriegst du immer 110 Prozent“ und „Er ist das neue Schalke“. S04-Trainer Miron Muslic und „Sky“-Experte Torsten Mattuschka sparten nicht mit ihrem Lob für Timo Becker vor dem Heimspiel gegen Greuther Fürth. Die letzten positiven Neuigkeiten rund um den 28-Jährigen.

Denn in der neunten Spielminute musste der S04-Abwehrchef verletzt ausgewechselt werden. Dabei war es nicht die Beckenprellung, die Becker schon während dieser Woche plagte und trotz derer er gegen Fürth in der Startelf stand. Beim Zusammenprall mit Ron Schallenberg überdehnte sich das Innenband im Knie des Innenverteidigers.

S04 verkündet Diagnose

Dass es, wenn Becker den Platz verlässt, ernst sein muss, ist sicherlich allen Schalkern bewusst. Schon direkt nach der Partie sprach Muslic von „keinen guten Nachrichten“, die sich jetzt bewahrheiten. „Ruptur des Innenbands im rechten Knie“ lautet die Diagnose, die der S04 am Samstagabend (27. September) offiziell bekanntgab.

In „den kommenden Wochen“ müssen die Knappen auf ihren defensiven Leader und Führungsspieler verzichten. Eine genauere Ausfallzeit ist noch nicht bestätigt. Gerade nach den starken ersten Wochen dieser Saison ein heftiger Rückschlag für die beste Defensive der zweiten Liga.

„Konservative Behandlung“

Becker selbst wählte laut der Vereinsmitteilung „nach Rücksprache mit der medizinischen Abteilung eine konservative Behandlung“. Dass diese trotzdem schnelle Erfolge zeigt, ist dem 28-Jährigen zu wünschen. Für seinen Ersatz hatte Muslic nur Lob übrig.

„Mertcan hat das heute gut gemacht“, betonte Muslic am „Sky“-Mikrofon nach dem Spiel. Für welche Option sich der S04-Coach in den kommenden Spielen entscheiden wird, bleibt abzuwarten. Mertcan Ayhan aber auch Felipe Sanchez bieten junge Alternativen mit großem Potenzial.