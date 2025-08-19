Jubel bei S04-Profi – jetzt ist es offiziell

Zwei Siege aus den ersten drei Pflichtspielen. Schalke 04 hat einen ordentlichen Start in die neue Spielzeit hingelegt. Unter dem neuen Trainer Miron Muslic können viele Fans des S04 wieder Hoffnung für die Zukunft schöpfen.

Vor allem ein Spieler profitiert dabei von dem Schalker Übungsleiter: Nikola Katic. Der neue Abwehrboss des S04 zeigte beim Saisonauftakt gegen die Hertha, dass er die zuvor wackelige Defensive von Königsblau wieder stabilisieren kann. Ein Tor gab es die Berliner dann auch noch obendrauf. Nun darf der Bosnier erneut jubeln.

S04: Katic in den Bosnien-Kader berufen

Die bosnische Nationalmannschaft hat einen starken Start in die Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko hingelegt. Gegen San Marino, Zypern und Rumänien gab es gleich drei Siege. Damit grüßt die Mannschaft von Sergej Barbarez nach drei Spieltagen von der Tabellenspitze der Gruppe H.

Auch interessant: Pokalspiel hat heftige Folgen: Bitterer Star-Rückschlag vor Schalke – Bochum

Gut zwei Wochen vor der nächsten Länderspielpause hat Trainer Barbarez jetzt bereits den Kader für die Spiele gegen San Marino (6. September) und Österreich (9. September) bekanntgegeben. Mit dabei: S04-Neuzugang Nikola Katic. Der neunfache Nationalspieler Bosniens, der schon bei den letzten Spielen nominiert worden war und dort jede Menge Spielzeit sammelte, erhält nach seinem starken Einstand auf Schalke also erneut das Vertrauen seines Trainers.

Gipfel-Treffen gegen Österreich

Vor allem gegen Österreich dürften die Dienste des Schalkers dann gefragt sein. Genau wie die bosnische Mannschaft ist auch Österreich perfekt in die WM-Qualifikation gestartet. Nach jetzigem Stand werden diese beiden Nationen den Gruppensieg und damit das direkte WM-Ticket unter sich ausmachen.

Mehr Nachrichten für Dich:

Aus Sicht des S04 bleibt derweil nur zu hoffen, dass Katic die Spiele gegen San Marino und Österreich verletzungsfrei übersteht. Schon beim Saisonauftakt gegen die Hertha hatte der Abwehrboss in der Schlussphase eine Gehirnerschütterung erlitten.