Weniger Kohle als erwartet? Bittere News um S04-Star Sylla

Für den S04 läuft die aktuelle Saison blendend. Nach sieben Spieltagen steht Tabellenplatz vier zu Buche. Einzig in der Offensive knirscht das System von Miron Muslic noch etwas. Das liegt auch an Moussa Sylla.

Der Stürmer, der im Sommer als heißer Verkaufskandidat galt, wartet seit seinem Treffer gegen Hertha BSC Berlin auf sein nächstes Tor. Laut „Sport Bild“ bleibt der 25-Jährige ein Verkaufskandidat für den Winter. S04 müsste allerdings große Teile einer möglichen Ablöse an Pau FC und Syllas Ex-Berater abführen.

S04 muss Sylla-Millionen abdrücken

15 Prozent eines Transfer-Überschusses würden laut Bericht an Pau FC gehen. Bei der Schalker Wunschablöse von sechs Millionen Euro stünden dem französischen Klub damit knapp über 500.000 Euro zu. Zusätzlich beansprucht Syllas ehemalige Berater-Agentur 250.000 Euro. Sylla war 2024 für zweieinhalb Millionen Euro zu S04 gewechselt und hat seitdem eine starke Entwicklung hingelegt.

Im Sommer zerschlug sich sein Wechsel trotz Angeboten von Leicester City, D.C. United und dem FC Valencia. Die Interessenten erfüllten die Schalker Ablöseforderung nicht. „Auf der Abgangsseite wäre es aus Budgetgründen sinnvoll gewesen, wenn wir noch die eine oder andere Lösung gefunden hätten“, resümierte Sportvorstand Frank Baumann.

Syllas Kopf ist auf Schalke

Sylla sammelte in seiner ersten Saison bei S04 starke 17 Scorerpunkte in 27 Spielen. In Bezug auf einen Transfer bleibt er gelassen: „Jetzt bin ich hier, um alles zu geben – für den Klub, für den Coach, für die Leute hier. Im Fußball ist es doch so: An einem Tag bist du hier, an einem anderen dort.“

Der malische Nationalspieler betonte zudem: „Ein Transfer ist nicht in meinem Kopf, ich bin im Kopf zu 100 Prozent bei Schalke.“ Nach seinem Treffer zum Auftakt gegen Hertha BSC hofft Sylla, bald wieder erfolgreich zu treffen. S04 würde nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich von einer wiedererstarkten Formkurve profitieren.