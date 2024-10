FC Schalke 04 verkündet nächsten Ausfall! Doch das ist noch nicht alles

Die schlechten Nachrichten beim FC Schalke 04 reißen nicht ab! Nach der 0:1-Blamage gegen Hannover 96, als die Königsblauen eine grottenschlechte Leistung zeigten, verkündet S04 nun den Ausfall eines Torhüters.

Genauer gesagt geht es dabei um Torhüter Michael Langer, der dem FC Schalke 04 für einige Wochen nicht zur Verfügung stehen wird. Aber nicht nur er wird S04 weiterhin fehlen.

FC Schalke 04 verkündet Langer-Ausfall

Wie der FC Schalke 04 mitteilt, wird Michael Langer wegen einer Knieverletzung kürzertreten müssen. Der dritte Torwart der Knappen stand in der laufenden Saison noch nicht einmal im Kader der Gelsenkirchener, hat gegen die beiden anderen Torhüter Ron-Thorben Hoffmann und Justin Heekeren keine Chance.

Nun wird Langer erstmal einige Wochen ausfallen. Wie schon in der Vergangenheit wird dann Cheftrainer Kees van Wonderen wohl einige Torhüter aus der U19 und aus der U23 ins Training holen, um sich auch von ihnen ein Bild zu machen. Aber in erster Linie, damit mehr als nur zwei Keeper mittrainieren.

Doch vor dem Heimspiel gegen Greuther Fürth am Samstag (26. Oktober, 13 Uhr) ist das nicht die einzig schlechte Nachricht. Emil Hojlund, der aufgrund von Achillessehnenschmerzen schon gegen Hannover fehlte, war auch am Montag beim Auftakt nicht dabei. Gegen Fürth wird er wohl ebenfalls nicht zur Verfügung stehen.

Gantenbein fällt weiter aus

Gleiches gilt für Adrian Gantenbein. Der Neuzugang des FC Schalke 04 laboriert weiterhin an seiner Wadenverletzung aus dem Testspiel gegen den FC Aarau. Van Wonderen muss also weiterhin auf den Schweizer verzichten. Christopher Antwi-Adjei, der sich in der Länderspielpause eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte, setzt sein individuelles Aufbautraining fort. Ob es gegen Fürth reichen wird, wird sich dann zeigen.

Auch für Ilyes Hamache könnte es knapp werden. Der Offensivspieler des FC Schalke 04 musste das Abschlusstraining vor dem Hannover-Spiel wegen Fußschmerzen vorzeitig beenden, trainiert am Montag und Dienstag nur individuell. Tobias Mohr klagte nach einem Zusammenprall über Schmerzen am Oberkörper. Auch er trainierte abseits der Mannschaft.